Milanović na Mirogoju: Nacisti su imali svoje pomagače i u Hrvatskoj. To se nije dogodilo daleko u ruskim stepama; HOS-ovce molio da više ne ističu 'Za dom spremni'

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade Boris Milošević i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek sudjelovali su kod skulpture 'Mojsije' na Židovskom groblju na Mirogoju polaganju zajedničkog vijenca

Zoran Milanović kazao je da je riječ 'o ljudskom i moralnom idiotizmu'. Nacisti su, kaže, 'imali svoje pomagače i u Hrvatskoj'. 'To se nije dogodilo daleko u ruskim stepama, nego i kod nas. Obaveza svakog javnog djelatnika je važna gesta. Još je važnije da svu djecu povremeno obrazujemo o tome što se događalo i koliko je malo potrebno da se banalnost ljudskog zla rasplamsa', kazao je Milanović.

Na pitanje o zabrani simbola i znakovlja ustaškog režima, kazao je da je on vrlo jasno govorio o tome i da je red na onima koji to mogu promijeniti, a to je predstavničko tijelo. Zalaže se za njemački model.