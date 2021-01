Jandroković o Tušekovoj aferi: Stranka će vidjeti što je najbolje za njega i HDZ...Čini mi se da se radilo o političkom ispipavanju mogućeg koalicijskog partnera

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na Mirogoju, na kojem je položio vijenac povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, osvrnuo se i na aktualnu aferu sa šefom HDZ-a Krapinsko-zagorske županije Žarkom Tušekom

'Žao mi je što se to dogodilo. Ne razumijem zašto je išao na taj razgovor. To je politički naivno, no ne mislim da je išao činiti bilo što nečasno. Čini mi se da se radilo o političkom ispipavanju mogućeg koalicijskog partnera. Što se tiče nuđenja političkih funkcija, kazao je sam da je karikirao', kazao je Jandroković na Mirogoju.