Milanović: 'HGK nema smisla. To je politička jazbina u koju se uhljebljuje po stranačkoj liniji'

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske komentirao je jučerašnji prosvjed u Zagrebu i situaciju s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK)

“Mjere nisu prema svima jednake. Ne vidim pakleni plan, samo ne vidim netransparentnost. Ne vidim zlu namjeru. Ali, da, trebalo bi to razradit. Oni su tražili ukidanje obvezne članarine HGK, to je nešto što moja vlada nije stigla provesti. HGK je politička jazbina, puno veća nego HGK. To nije esencijalna institucija, bila je korisna, postala je beskorisna, tu su politički obračuni na svakoj razini. Sjećam se 2012. kad je otišao Vidošević, to je politički obračun, nisam mogao vjerovati.

Tvrditi da je naknada od 40-ak kuna mjesečno nešto što može svatko platiti vjerojatno stoji. I ja sam plaćao, ali nisam dobio ništa. Ta komora više nema smisla. Nema smisla da je ljudi financiraju, a ne znaju što dobivaju. Tu se uhljebljuju prijatelji, kolegice po stranačkoj liniji', rekao je i dodao kako se radi o ogromnim novcima kojima se financira aparat koji ništa ne radi', rekao je Milanović te istakno kako se ne radi o porezu nego naknadi.

Naveo je da mu je žao što nema cjepiva.

'To je problem nabave, dogovora s farmaceutskim firmama. Meni je to i privatno pomalo mučno. Jer i meni neki bliski ljudi koji su stari nisu cijepljeni', kazao je Milanović.