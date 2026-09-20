Otpad iz Gospića trebao bi završiti u cementarama, no pojavio se problem: 'Analize pokazuju nešto drugo'

Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc kaže kako analize oko 650 tona neopasnog otpada uskladištenog u "big-bag" vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporabu kao goriva u cementnoj industriji

"Dostupni rezultati ne upućuju na gorivo iz otpada osigurane i ujednačene kvalitete za korištenje u cementnoj industriji, nego na heterogene vrste otpada s jasno izraženim ograničavajućim parametrima", rekao je Šarc za Hinu. Šarc, koji je još 2015. doktorirao na temu „Proizvodnja, kvaliteta i osiguranje kvalitete goriva iz otpada (GIO) za postizanje 100-postotne termičke supstitucije u cementnoj industriji“, nedavno je završio i habilitaciju u području tehnologija obrade i gospodarenja otpadom. Zamjenik je voditelja Katedre za tehnologije oporabe i gospodarenje otpadom na renomiranom Montanuniversität Leoben u Austriji.

Vlada je 10. rujna donijela odluku prema kojoj se oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića treba ukloniti, a dio otpada, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvole izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji. Kao mogući izvršitelji navedeni su Holcim i NEXE. Vladina odluka predstavlja pravnu mogućnost, ne potvrđuje tehničku prikladnost Vladina odluka, upozorava Šarc, predstavlja pravnu mogućnost, ali sama po sebi ne potvrđuje tehničku prikladnost konkretnog otpada za uporabu u cementari. "Odluku treba promatrati kroz dva odvojena pitanja. Prvo je pravno: ima li cementara važeću dozvolu za postupak oporabe R1 i predmetni ključni broj otpada? Drugo je stručno-tehničko: ima li konkretni otpad fizikalno-kemijska svojstva i osiguranu kvalitetu potrebnu za korištenje kao gorivo iz otpada?", rekao je. Oznaka "neopasni otpad" predstavlja pravnu klasifikaciju i sama po sebi ne znači da materijal zadovoljava tehničke kriterije potrebne za uporabu kao gorivo u cementnoj industriji, objašnjava Šarc. Prema njegovoj ocjeni, dostupne analize ne potvrđuju da predmetni materijal predstavlja gorivo iz otpada osigurane i ujednačene kvalitete. Naglasio je kako nije protiv uporabe goriva iz otpada u cementnoj industriji. Naprotiv, njegov stručni rad usmjeren je upravo na proizvodnju i osiguranje kvalitete takvih goriva, a sudjeluje i u međunarodnoj standardizaciji GIO-a, odnosno SRF-a (Solid Recovered Fuels).

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Što pokazuju analize 650 tona otpada iz Gospića? Šarc kaže da je za tri vrste otpada iz "big-bag" vreća u Gospiću provedeno dodatno uzorkovanje 2. srpnja, a da su za procjenu njihove prikladnosti za cementnu industriju posebno važna izvješća o ukupnom sadržaju metala te ogrjevnoj vrijednosti, pepelu, kloru i sumporu. Ističe da kod prve od tri analizirane vrste otpada dominira problem kobalta, kod druge izrazito visokog antimona, a kod treće klora. Riječ je, kaže, o izrazito heterogenom otpadu, na što je struka upozoravala od početka, pa svaki tok treba zasebno obraditi i reprezentativno karakterizirati prema stvarnim svojstvima. "Analize iz Gospića pokazuju ograničenja za korištenje predmetnog otpada kao goriva iz otpada", poručuje Šarc. Što to znači za Holcim i NEXE? Cementare u pravilu primjenjuju vlastite specifikacije kvalitete zamjenskih goriva, koje su dio odnosa s dobavljačima. Ne postoji univerzalno gorivo iz otpada koje je jednako prikladno za svaku cementaru. Prihvatljiva kvaliteta ovisi o konkretnoj tehnologiji postrojenja, svojstvima sirovine i uvjetima procesa, pa se svaka pošiljka mora ocjenjivati prema kriterijima konkretnog postrojenja, kaže Šarc. "Ključno pitanje za Holcim i NEXE nije samo: 'Je li ključni broj u dozvoli?', nego: 'Zadovoljava li konkretna pošiljka fizikalno-kemijske kriterije koje cementara inače zahtijeva od svojih dobavljača goriva iz otpada?'", rekao je.