Berlin danas odlučuje, Merz strepi: Poraz bi mogao otvoriti Pandorinu kutiju

U Berlinu se održavaju izbori za novi saziv Zastupničkog doma, a prema posljednjim anketama četiri stranke nalaze se u relativno izjednačenoj utrci za vodeće mjesto. Ishod bi mogao utjecati i na saveznu politiku, osobito na poziciju kancelara Friedricha Merza i njegov CDU

Berlinom od 2023. upravlja koalicija CDU-a i SPD-a, a gradonačelnik je Kai Wegner. On je, međutim, u srpnju odustao od kandidature za novi mandat na čelu CDU-ove liste nakon političkog pritiska povezanog s njegovim izjavama o upravljanju velikim nestankom struje u siječnju, navodi Tagesschau. CDU je potom kao glavnog kandidata istaknuo Stefana Eversa, dok je za Lijevu stranku glavna kandidatkinja Elif Eralp. SPD predvodi relativno nepoznati Steffen Krach, koji se suočava i s istragom državnog odvjetništva povezanom s njegovim ranijim političkim djelovanjem. Krach odbacuje optužbe.

Za Zelene nastupa Werner Graf, čelnik njihove parlamentarne skupine. Stanovanje i smeće među glavnim temama Gotovo sve stranke kampanju su usmjerile na nedostatak stanova i visoke najamnine, probleme koji godinama opterećuju Berlin. Druga važna tema je stanje javnih prostora i problem smeća, dok će na rezultat utjecati i pitanje funkcioniranja gradskih službi. Ovo su za Berlinčane već šesti izbori u pet godina. Razlog seže u izbore 2021. godine, kada su istodobno održani izbori za berlinski parlament i Bundestag, a glasanje su obilježili brojni problemi, od nedostatka i miješanja glasačkih listića do dugih redova na biračkim mjestima. Zbog toga su izbori za Zastupnički dom i okružna vijeća ponovljeni u veljači 2023., dok su savezni izbori djelomično ponovljeni godinu poslije. Petogodišnji mandat berlinskog parlamenta pritom nije promijenjen, pa se novi izbori održavaju nakon samo tri i pol godine.

Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER







+6 Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER

Tko glasuje? U svakoj od 78 izbornih jedinica bira se jedan izravni kandidat za Zastupnički dom. Drugi glas određuje raspodjelu zastupničkih mjesta između stranaka. U berlinskom parlamentu uobičajeno je oko 130 zastupnika, ali ih trenutno ima 159 zbog dodatnih mandata. Istodobno se biraju i članovi vijeća u 12 gradskih okruga. Ove godine jedna je novost posebno zanimljiva: prvi put na izborima za Zastupnički dom mogu glasati i građani od 16 i 17 godina. Ta skupina čini oko dva posto biračkog tijela. Na izbore izlazi i znatno manje stranaka nego prije tri godine. Ovoga puta za mjesta u Zastupničkom domu natječe se 17 stranaka, dok su se na ponovljenim izborima 2023. natjecale 33. Za ulazak u parlament potrebno je prijeći izborni prag od pet posto drugih glasova. Četiri stranke bore se za vrh Prema posljednjim anketama, CDU i Lijeva stranka kreću se između 20 i 23 posto potpore, dok su im AfD i Zeleni relativno blizu.