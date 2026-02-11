Piletić odlazi: 'Dao sam maksimum od sebe, treba netko tko ima više energije!'

Nakon svoje zadnje sjednice Vlade ministar Marin Piletić dao je izjavu za medije i komentirao svoj odlazak s te funkcije

Piletić je zahvalio predsjedniku Vlade i ostalim ministrima, prenosi N1. 'Nakon četiri godine dali smo rezultat cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, reformirali radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značajne iznose putem mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja. Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura; uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine', dodao je. 'Dao sam maksimum od sebe', rekao je.

'Vladi, državi, nikome od nas u Ministarstvu nije bilo do toga da nešto ušparamo, nego, upravo suprotno, da bismo izdvojili iz državnog proračuna za one kojima je to potrebno', rekao je ministar. 'Nakon svega što sam napravio, nakon svih izazova, mislim da sam dao maksimalno i da za buduće nadogradnje svih ovih prava treba netko tko ima više svježine, energije i koncentracije', kazao je odgovarajući novinarima na pitanje je li iscrpljen.