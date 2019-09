Medvjed upada u vingrad i jede samo grožđe pinot noir

Kalifornijski vinograd ima posebnog kušača grožđa koji nepogrešivo odabire najbolje. Crni medvjed ušetava već godinama u vinograd Navarro, koji broji oko 40 jutara grožđa, navode vlasnici vinograda. Za sobom ostavi mnoge dokaze o svojim noćnim posjetima: otiske šapa i prazne loze koje svjedoče o njegovu rafiniranom nepcu

"Ide samo na prvoklasno voće", navodi Bebbett. "Drago mi je da najviše voli najskuplju lozu koju uzgajamo, za nas je to kao kap u moru. Drago nam je da dolazi".

Na snimci se može vidjeti kako se ta velika životinja polagano gega vinogradom da bi došla do čokota vinove loze kako bi pozobala slatke bobe grožđa. I to ne bilo kojeg, nego grožđa vrste pinot noir, za koje su vlasnici ustanovili da ga medo najradije jede, unatoč činjenici da u vinogradu raste još osam različitih vrsta grožđa. Jedan od suvlasnika obiteljskog posla Aaron Bennett ističe kako medo grožđe jede tako da svojim usnama nježno s loze skine grozd grožđa.

No ovog ljeta vlasnici vinograda u kalifornijskom Philou, koji se nalazi oko 110 km sjeverno od Santa Rose, zabilježili su prvi put medvjeđi posjet sigurnosnim kamerama.

Medvjeda možda pinot noir privlači zbog toga što se nalazi u udaljenom kutu vinograda i na višoj nadmorskoj visini. Ili njegov izbor pada na tu sortu zato što su mu bobe crne i lako uočljive. Možda samo ima dobar ukus, nagađa Bennett.

Poljoprivredni stručnjaci sugeriraju da se postave "medvjeđe ljestve", ograde vinograda postavljene tako da olakšaju prilaz medvjedu i ujedno promiču prirodni ekosustav.

Vlasnici su i ranije pokušavali snimiti noćni medvjeđi posjet, no do ove godine nisu imali sreće. Nakon što su ga napokon uspjeli snimiti, sve su stavili na Facebook želeći pokazati kako žive u harmoniji s prirodom. Obiteljske snimke na Facebooku do sada su zabilježile 10.000 radoznalih posjeta.