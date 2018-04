Medved: Šešeljev divljački čin Srbija relativizira; Radin: Neka objašnjenja u Srbiji me ne zadovoljavaju

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je osudio trganje i gaženje hrvatske zastave te vrijeđanje članova saborskog izaslanstva u Beogradu, istaknuvši kako je taj divljački čin srbijanskog zastupnika u Narodnoj skupštini, ratnog zločinca Vojislava Šešelja, veliki problem kojeg Srbija mora riješiti, umjesto da njezini najviši dužnosnici 'relativiziraju taj čin'. Potpredsjednik Sabora Furio Radin istaknuo je kako ga ne zadovoljavaju neka objašnjenja tog sramotnog čina u Srbiji

'Apsolutno osuđujem taj divljački čin, a nažalost to nije prvi put. Svjedočili smo nakon puštanja Šešelja iz Haaga što je činio u Srbiji - palio hrvatsku zastavu. Ono što je posebno zabrinjavajuće je iskaz, nakon presude prije nekoliko dana, da je posebno ponosan na ono što je činio u Hrvatskoj i da bi to ponovio. To je veliki problem Srbije koji mora riješiti', rekao je Medved prije sjednice Vlade.

Smatra kako iskazi najviših srbijanskih državnih dužnosnika nakon tog incidenta, zbog kojega je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odlučio prekinuti posjet saborskog izaslanstva Beogradu, nažalost relativiziraju taj čin.