Jadranka Kosor: Kako to da nema ni jedne fotografije ni snimke Šešeljeva divljanja?

'Neobično je da nema ni jedne fotografije ili snimke. Sigurno na ulazu u Skupštinu postoje nadzorne kamere i službe koje moraju reagirati u takvim slučajevima. Sigurno je još uvijek svaki dolazak hrvatskih dužnosnika u Srbiju svojevrstan događaj visokog rizika', kazala je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor komentirajući gnusni čin Vojislava Šešelja, koji je u srpskom parlamentu zgazio hrvatsku zastavu i izazvao diplomatski incident između dvije zemlje

Kosor u razgovoru za N1 opravdava odluku hrvatske saborske delegacije da prekine posjet Srbiji. 'To je provokacija za koju ja ne mogu ne sumnjati da je službene vlasti Srbije nisu očekivale barem u naznakama. To je trebalo spriječiti, a očito nisu poduzete sve mjere da se to spriječi. Vučić jučer govori načelno i relativizira događaj te ne spominje ime osuđenog ratnog zločinca i izmišlja događaje koji se nisu dogodili u Hrvatskoj tijekom njegova posjeta Hrvatskoj, odnosno izmišlja paljenje zastave', rekla je bivša premijerka.