Korać upozorio: Vučić niti jednom nije rekao njegovo ime. Ispada da je netko nešto napravio

'Vučić jeste osudio taj incident, no nije niti jednom riječi ponovio njegovo ime. Oni su nekad bili suradnici. Ispada da je netko nešto napravio, a točno se zna tko i zašto, što je vrlo loše za Srbiju', komentirao je u emisiji Otvoreno HTV-a zastupnik u Skupštini Srbije Žarko Korać govoreći o teškom incidentu u srbijanskoj Skupštini iza kojeg stoji Vojislav Šešelj

Na pitanje kako mu je živjeti ovih dana u Srbiji predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kazao je da 'nažalost nije ugodno, ali politika na ovim prostorima često mora uračunavati rizike'. 'Ono što moramo biti svjesni je da je to poruka i ostalim Hrvatima. To je bila poruka koja je ponovno osnažila ona sjećanja, a budući da su izostale osude vlasti i javnosti taj se nespokoj onda i raširio. Naravno da se mi nismo pokolebali kada su u pitanju naša stajališta. Očekivali smo da nakon tih nedopustivih izjava po službenoj dužnosti mjerodavna tijela reagiraju. Izgleda da će ovaj slučaj ukazati na nebezazlenost djelovanja Vojislava Šešelja i potrebu da se ono sankcionira', rekao je Žigmanov.

Govoreći o reakciji predsjednika Vučića zastupnik u Skupštini Srbije Žarko Korać je kazao: 'On jeste osudio taj incident, no nije niti jednom riječi ponovio njegovo ime. Oni su nekad bili suradnici. Ispada da je netko nešto napravio, a točno se zna tko i zašto, što je vrlo loše za Srbiju. Glavno je pitanje da li će netko sankcionirati ponašanje tog čovjeka. Da stvar bude jasna, on bi mogao izgubiti poslanički mandat. To je stvar većine.'