Medved: Nećemo se umoriti i nećemo stati dok ne nađemo i posljednju osobu nestalu u Domovinskom ratu

Ministar Tomo Medved koji je danas sudjelovao u Koloni sjećanja za RTL Danas komentirao je Kolonu sjećanja, strahuje li da bi Vukovar mogao postati žarište koronavirusa te otkrio ima li konkretnih pomaka u odnosima sa Srbijom u otvaranju arhiva JNA te dobivanju informacija o lokacijama masovnih grobnica.

'Prije svega mi dozvolite da zahvalim svim ljudima koji su sudjelovali danas u Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, znači ljudima koji su došli iskazati svoje poštovanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima, civilnim žrtvama na poštivanju preporuka i poštivanju mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dostojanstvenom obilježavanju. Preporuka je bila da bude do 500 ljudi no očito je ovdje i drugdje bilo više ljudi, to je pokazatelj osjećaja i svijesti hrvatskog naroda', kazao je Medved za RTL.

Upitan strahuje li da bi Vukovar mogao postati žarište, Medved je kazao: 'Ne očekujemo povećanje. Odnosno ne očekujemo da će ovaj čin doprinijeti povećanju, a što se tiče samog kretanja ovih 5.5 km na otvorenom prostoru primijetio sam da se velika većina pridržavala mjera i da su nosili maske.'