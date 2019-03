May daje na glasovanje u parlament samo sporazum o Brexitu bez političke izjave

Britanska premijerka Theresa May stavit će na glasovanje u parlamentu u petak svoj sporazum o Brexitu, ali ne i političku izjavu o budućim odnosima, u pokušaju da okonča zastoj oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije

Zastupnici će glasovati o sporazumu na 585 stranica koji je May sklopila s EU-om, ali ne i o političkoj izjavi o budućim odnosima, u potezu koji je zbunio zastupnike.

Dok May pokušava spasiti svoj dvaput poraženi sporazum o Brexitu, očekuje se da će tisuće ljudi koji se protive odgodi izlaska prosvjedovati u središtu Londona.

Usred kaosa May se dogovorila s EU-om od odgodi Brexita s planiranog 29. ožujka do 12. travnja te mogućom daljnjom odgodom do 22. svibnja pod uvjetom da parlament ovoga tjedna ratificira paket o razvodu.

'To je u stvari posljednja prilika koju imamo da glasujemo za brexit kako ga mi shvaćamo', rekao je Liam Fox, ministar trgovine koji podržava premijerkin brexit.

May je obećala u srijedu da će podnijeti ostavku ako njezin sporazum bude usvojen, ali čak ni time nije pridobila mnoge pristaše Brexita u njezinoj stranci. Oni kažu da njezin sporazum predviđa da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane previše vezano uz EU.

Neizvjesnost oko Brexita, najvažnijeg političkog i ekonomskog poteza Ujedinjenog Kraljevstva od Drugog svjetskog rata, užasava saveznike i ulagače.