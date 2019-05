Matula raspalio u Otvorenom: Probajte diplomatski s Merkelicom objasniti da postoje različiti oblici 'Sieg Heil', Lučić mu odgovorio usporedbom s Mladićem

U srijedu je Dan oslobođenja Zagreba, a za jedanaest dana bleiburška komemoracija žrtvama partizanskih poslijeratnih zločina. Koliko je duboko podijeljeno hrvatsko društvo? Zašto je biskupija u Klagenfurtu uskratila hrvatskim biskupima pravo služenja mise na Lojbaškom polju? Kako će austrijske vlasti tretirati ovogodišnju komemoraciju u Bleiburgu? U emisiji Otvoreno na ova i druga pitanja odgovarali su predsjednik Nadzornog odbora Počasnog bleiburškog voda Vladimir Šeks (HDZ), povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest Ivo Lučić, povjesničar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Tvrtko Jakovina, varaždinski biskup Josip Mrzljak te Vilim Matula iz političke platforme Možemo!

'Postoje stotine takvih slučajeva u Vukovaru, ti ljudi su nestali. Upoznao sam puno takvih ljudi iz moje generacije. Nemamo križeva na njihovim grobovima, pa radimo komemoraciju 12. travnja. To je jedna mora koja čovjeka prati cijeli život. Jako dobro razumijem iz Domovinskog rata majke koje traže svoje. Mi nikada nismo imali onaj trenutak - on je umro. Pojavljivale su se priče, možda se vrati, ovo ono. S tim teretom je trebalo živjeti, poglavito za vrijeme komunističkog terora, kada se to nije smjelo spominjati, a kamoli istraživati', prenosi HRT.

'Unazad nekoliko godina su se političke prilike u Austriji i Koruškoj bitno mijenjale. Već prošle godine smo bili najoštrije upozoreni od koruških i crkvenih vlasti. Upozoreni smo da se komemoracija ne pretvori u komemoriranje NDH. Poduzeli smo sve moguće mjere te je bilo pet ili šest provokacija. Bile su to usijane lude glave ili su bili provokatori. To je bio temelj da zabrani održavanje mise od strane hrvatskog biskupa', rekao je Vladimir Šeks, predsjednik Nadzornog odbora Počasnog bleiburškog voda.

'Oni su itekako sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, ali su nakon rata se potrudili uvjeriti da nemaju veze sa zločinima, da su bili nasilno pripojeni Reichu itd. Društvo je podijeljeno i preočito je tko je za to odgovoran. Onaj tko najdulje obnaša vlast u Hrvatskoj. Ovdje je prisutan gospodin Šeks', rekao je Vilim Matula, dodajući da je bio član Centralnog komiteta.

'Neki provokatori'

'Bili smo na jednom sastanku gdje smo donijeli odluku da vama, uz sav rizik, kojeg smo bili svjesni, da vam damo mogućnost da na prvim tim izborima dobijete vlast i znali smo što bi tu moglo nastati, ali da bi to toliko daleko otišlo do čega ste vi uspjeli odvest Hrvatsku. Sva trojica upotrebljavate tu famoznu riječ 'neki provokatori'. Našli ste mudru riječ, prepredenu, lukavu da su to provokatori - jer to prema javnosti znači 'tko su ti provokatori'. Da se 10. travnja na rivi u Splitu slavi... Naravno da treba komemorirati žrtve. Probajte diplomatski s Merkelicom objasniti da postoje različiti oblici 'Sieg Heil'. Objasnite da je naš 'za dom spremni' čist kao suza, osim što je malo zaprljan. Pa to je sramota', rekao je Vilim Matula iz političke platforme Možemo!.

Ivo Lučić mu je replicirao da s antifašističke pozicije pokušavaju reći da su svi ostali fašisti.