Matijević: Kupnjom vijećnika Barbira, Ivica Puljak sebi je osigurao većinu bez SDP-a

"Mi (SDP) ni do sada nismo imali klub, ja sam ostao dosljedan, pa nemam potrebe nikamo ići, ni u čiji klub," rekao je Barbir.

Barbir je Hini rekao kako je bitno da je on vijećnik s nepromijenjenim socijaldemokratskim vrijednostima i takav će i ostati, kako ističe, jedini u splitskom Gradskom vijeću.

SDP je prije prošlotjednog raskola bio projektni partner gradonačelniku Puljku i tako mu osiguravao većinu za donošenje odluka.

Matijević napominje kako će SDP i dalje podržavati sve što je dobro za grad, ali ne i ono što nije dobro ili što nije transparentno.

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u svojim je istupima postupak Damira Barbira ocijenio odgovornim te bi tako, po njemu, trebali postupati i drugi interesu javnog dobra.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u petak da je glasanje o kreditu od 150 milijuna eura pokazalo da se splitski gradonačelnik Ivica Puljak ne drži obećanja o transparentnosti, za koju se nekoć zalagao.

"SDP je od Grada tražio da se za svaki projekt dodatno razgovara, tražili smo transparentnost, da u odluke o tome kako će se koristiti novac budu upućene u Gradsko vijeće. Puljak to nije prihvatio, što ne mogu razumjeti jer se on u više navrata sam zalagao za transparentnost. Jedno je zalagati se za transparentnost drugih, a kada bi ti trebao biti transparentan, onda to odjednom ne radiš", rekao je Grbin.