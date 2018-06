Matić: Pravi pakao tek počinje. Svi koji imaju išijas, bol u leđima tražit će prava

Bivši ministar branitelja Predrag Matić komentirao je prijem kod predsjednice povodom Dana državnosti i nove zahtjeve branitelja za priznavanje invaliditeta

Kaže da je na prijem kod predsjednice Kolinde Grabar Kitarović pozvan, no kako se nije odazvao. 'One osobe koje nisu priznavale mene na funkciji, ne priznajem ni ja na funkciji. Kada je bilo šatorašenje, tri puta je posjetila šatoraše, a potom i teroriste, a nikada nije posjetila mene. To je degutantno, da imamo predsjednika države bio bih jako sretan, ali nemamo', ogorčeno će Matić za N1 .

Komentirao je 8490 novih zahtjeva za priznavanjem invaliditeta od donošenja novog Zakona o hrvatskim braniteljima. Kaže kako je to očekivao, a ministra branitelja Tomu Medveda prozvao je 'sindikalnim povjerenikom šatoraša'. 'Ono što oni požele, to on napravi. Plenković nema snagu to odbiti jer ako odbije morao bi smijeniti ministra, a on bi se vratio u Sabor. A ministar je iz Karamarkove ekipe pa bi mu to ugrozilo većinu. Oni prihvaćaju sve, iako je to neprovedivo', poručuje.

Kaže kako 'pravi pakao počinje s 1. siječnja 2019. 'Prosječni branitelj ima oko 56 godina kao ja. Svi koji bole leđa, imaju išijas će tražiti prava. Psihijatrijske klinike su prepune tražitelja koji skupljaju dokumente. Njih će HDZ na kraju izigrati i dat će onim podobnima. Medved je u Saboru lakonski izjavio da će proći samo 400 ljudi', kaže Matić.