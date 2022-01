Matejev otac otkrio: Na snimkama postoje dvije crne rupe koje su jako bitne

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, u opsežnom razgovoru detaljno je ispičao što ga najviše muči u istrazi, izrazio nadu da će ponovo zagrliti sina, ali i kroz suze poručio da će izdržati kakva god ga sudbina zadesila

Na upit kako se bori s toliko informacija, od kojih su mnoge neistinite, kaže:

'Vjerojatno sam nekako stvorio obrambeni mehanizam. Razgovaram s MUP Srbije, njima apsolutno vjerujem. Ima i puno iskrenih novinara, profesionalaca, i njima iskreno zahvaljujem na svemu. Razumiju kako je čovjeku koji traži svoje dijete. Kao i u svemu, ljudi nekad nisu promišljeni, pa bude i dezinformacija. To ničemu ne služi. Vjerujte, nikome ne zamjeram. Imam svoj problem i tome sam okrenut. Svako ima svoju čast'.

Na pitanje novinara gdje je ta crna rupa koje nema na snimku, Periš je odgovorio:

'Dvije su rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne vjerujem da jest. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored rijeke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu također nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga ili da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mjestu izaći, a da kamere ne zabilježe, jer tu ima kamera, a dobio sam odgovor: 'Da'. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog koji je lociran u blizini Ratnog otoka. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobitel može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak'.