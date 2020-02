Mason Jelenić više nije glavni državni odvjetnik, no sve ostaje isto. Evo u čemu je problem

Bivša ministrica pravosuđa i današnja odvjetnica Vesna Škare-Ožbolt drži da bi glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić mogao imati problema i na funkciji koja će mu automatski pripasti nakon skorog razrješenja, kada će postati jedan od čak 15 zamjenika glavnog državnog odvjetnika

'Nije čudno da su tužitelji ili glavni državni odvjetnici u većini zemalja ljudi bez puno prijatelja, usamljenici koji zbog prirode svog posla ne smiju biti previše društveni, autoriteti kojih se svi boje. To je naprosto takav posao', dodaje bivša ministrica pravosuđa.

'On će i u toj prilici morati ispuniti imovinsku karticu i jasno se deklarirati o eventualnom članstvu u različitim udrugama i organizacijama. Po mom mišljenju, nikakva pripadnost nije primjerena ni za koga u Državnom odvjetništvu, bez obzira radilo se o masonskim organizacijama ili Klubu ljubitelja njemačkih ovčara', kaže Škare-Ožbolt za tportal.

Ona smatra i da je Dražen Jelenić u posljednjih nekoliko dana počinio niz grešaka: najprije je neposredno prije imenovanja ušao u masonsku organizaciju i to nije deklarirao u imovinskoj kartici, niti otkrio premijeru ili ministru pravosuđa u razgovorima koje je vodio s njima. Potom se direktno uključio u slučaj iznude Nikice Gabrića.

'Vrlo sam začuđena takvim ponašanjem jer Glavni državni odvjetnik baš nikada ne uzima ovakve slučajeve na svoje leđa, niti ih komunicira ili kontrolira. Ukoliko eventualno i primi nekoga tko ima problem s iznudom ili nekim drugim kaznenim djelom, uobičajeno je da predmet spusti na razinu na kojoj u DORH-u on treba biti. A ukoliko je zaista točno da je na dnevnoj bazi primao izvješća o tajnom nadzoru osumnjičenih u ovom slučaju, to je apsolutno nedopustivo i ukazuje da su se odnosi iz jedne udruge prelili na cijelo Državno odvjetništvo. To je strogo hijerarhijski strukturirana organizacija i Jelenićevo uplitanje stvara vrlo loš dojam i aluziju na pristranost', kaže Škare-Ožbolt.