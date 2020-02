Nitko nije znao da je Jelenić mason. Kako je to moguće i tko je za to kriv?

Da je Dražen Jelenić prošao temeljitu sigurnosnu provjeru prije nego što je u travnju 2018. godine imenovan glavnim državnim odvjetnikom, moguće je da bi se negdje u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) upalila lampica i odaslalo upozorenje da je dva mjeseca ranije pristupio organizaciji koja se naziva 'Veliki Orijent Hrvatske Starih, Slobodnih i Prihvaćenih Slobodnih Zidara Prava i Potpuna Slobodnozidarska Velika Loža Stup Ljepote - Orijent Zagreb, Loža Conte Gondola'

No on upozorava i da se neki drugi ljudi iz državnoodvjetničkog sustava - recimo Jelenićev davni prethodnik i današnji zamjenik Mladen Bajić - nalaze u članstvu drugih organizacija. Bajić je, konkretno, član Rotary kluba Split i premda ova organizacija nije tajnog tipa poput masonske, ipak ima globalni karakter i u svakoj državi i gradu okuplja pomno selektiranu društvenu elitu.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, dakle kao čovjek iz sustava, redovito je prolazio sigurnosne provjere, no uoči stupanja na najvišu dužnost u DORH-u to nije bio slučaj: naprosto ne postoje provjere mimo redovnih. Radi li se o sigurnosnoj rupi, pokušali smo doznati od glavnog HDZ-ova analitičara i posebnog premijerovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Roberta Kopala, no on je otklonio mogućnost istupa u javnosti bez konzultiranja u Vladi o tome.

No zanimljiv je detalj sa sjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora iz ljeta 2018. godine, kada se raspravljalo o izmjeni nekoliko zakona koji reguliraju rad Državnog odvjetništva. Neki članovi ovog odbora tada su primijetili da bi trebalo uvesti sigurnosnu provjeru kandidata za glavnog državnog odvjetnika, no predstavnici Vlade kao predlagatelja to su odbili uz pojašnjenje da bi 'provjera u praksi značila dugotrajniju provedbu postupka'. Istina, ova rasprava dogodila se neposredno nakon Jelenićevog imenovanja, no mogla je u budućnosti spriječiti neke nove masonske afere.