Koliko je u Hrvatskoj uopće velikih masonskih loža i tko im je na čelu? Naš sugovornik tvrdi: Samo je jedna prava

Afera 'masoni' gurnula je kontroverznu temu slobodnih zidara i njihovog utjecaja na društvo u 'prime time', nakon što je ta tema bila rezervirana za 'teoretičare zavjere'. Veliki Orijent Hrvatske, masonska organizacija kojoj je na čelu oftalmolog Nikica Gabrić i u kojoj je bio još uvijek aktualni glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, samo je jedna od velikih loža slobodnih zidara u Hrvatskoj. Struktura i broj masonskih organizacija komplicirani su čak i samim njihovim pripadnicima, govori tportalu jedan hrvatski mason koji nam je otkrio da zapravo jedina priznata velika loža nije ova koja se sada našla u fokusu javnosti

Postoje tragovi da je prije podosta godina bio suradnik Subotičke biskupije, a danas je suvlasnik nekoliko tvrtki koje se bave širokim spektrom djelatnosti, no niti jedna ne bilježi značajne prihode.

Prvi predsjednik udruge i ujedno prvi veliki meštar ove lože je Zoran Vojnić Tunić , koji živi i djeluje u Zagrebu, a rodom je iz Vojvodine. O Vojniću Tuniću ne postoji mnogo javnih podataka, a do njega nismo uspjeli doći.

No u registru udruga postoje i druge velike lože. Jedna od njih je Velika loža Croatia, također osnovana 2017., kojoj je na čelu zagrebački odvjetnik koji inače zastupa ruske investitore – Damir Pokupec .

Zanimljivo je, u kontekstu odnosa slobodnog zidarstva i Katoličke crkve, to da je Vojnić Tunić, osim što je mason, i vitez templar, tj. pripada viteškom redu koji spada pod kršćanske organizacije i kao osnovna načela ističe: 'Kršćansku vjeru i kršćansko dostojanstvo te obranu kršćanstva uvijek i svagdje.' Vojnića Tunića na čelu Velikog Orijenta Hrvatske 2018. zamjenjuje Nikica Gabrić.

Na čelu ove lože je liječnik Slobodan Kuvalja , a titulu velikog majstora ponio je nakon smrti utjecajnog zagrebačkog odvjetnika Marijana Hanžekovića . Osim njih, kaže nam naš izvor, još je nekoliko hrvatskih velikih loža, no njihov trag ne nalazimo u registru udruga.

Koja je od ovih loža ona prava?

Pitanje je to koje grebe malo dublje u strukturu slobodnog zidarstva, a koja, tvrdi naš sugovornik, također slobodni zidar, zbunjuje i mnoge masone.

Koliko je njemu poznato, u Hrvatskoj djeluje sedam velikih loža, što je još malo s obzirom na to da ih je u Srbiji 15. One se, kaže, deklariraju kao slobodnozidarske udruge, a jesu li tako i registrirane, to je druga priča.

Kaže da je razlog inflacije loža činjenica da bi svatko htio biti veliki majstor, tj. meštar. No među njima ipak ima razlike.