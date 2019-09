Marušić bez dlake na jeziku: Turudić je trebao biti kažnjen zbog još jedne stvari

Prometni stručnjak Željko Marušić osvrnuo se na prometni prekršaj Ivana Turudića, predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, koji je na Općinskom sudu u Bjelovaru novčano kažnjen zbog prebrze vožnje u kojoj ga je zatekao policijski presretač

Naime, Turudić je kažnjen zbog prekoračenja brzine, no ne i zbog ignoriranja policijskog presretača na bjelovarskoj obilaznici. On sam tvrdi da nije bježao od presretača, a policijski službenik koji ga je zatekao u prekršaju tvrdi drugačije.

'Osoba koja je obuhvaćena s ovakve dvije krajnje suspektne prometno-pravosudne situacije sudac, usto predsjednik Visokog kaznenog suda (!), može ostati samo u Hrvatskoj i sličnoj pravno neuređenoj državi. Ovo je još jedan prometno-pravosudni skandal par excellence, koji potvrđuje da je pravosuđe najveći problem, 'rak-rana' ne samo prometa, nego i društva u cjelini. Kad je u to izravno uključen visoki pravosudni dužnosnik, to je i ismijavanje pravnog i pravosudnog sustava RH', smatra Marušić.

'Naime, ovaj presedan sada može početi koristiti svaki teški prekršitelj i, osokoljen mogućnošću nekažnjavanja bježanja policiji, početi ignorirati naredbe policije i bježati, s nesagledivim posljedicama. Zbog toga to treba uvrstiti u definiciju obijesne vožnje te, uz višu novčanu kaznu, za prvi put kažnjavati oduzimanjem vozačke dozvole od najmanje šest mjeseci, a za ponovljeni prekršaj poništenjem vozačke dozvole (12 kaznenih bodova) i zatvorom. Također, pokazuje se koliko je neutemeljena, anakrona i štetna tolerancija policijskog mjerenja brzine od 10 km/h za brzine do 100 km/h i 10 posto za veće (kao da smo u 19. stoljeću!). To pravilo 10/10 hitno treba promijeniti u 3/3. Slučaj Turudić jak je motiv za to!' poručuje prometni stručnjak. Priložio je izvadak iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji govori o situaciji s presretačem: