Sud vam uporno šalje poziv, a vi mrsku plavu kuvertu uporno ignorirate. Koliko se puta smijete ne odazvati prije negoli vas pokupi policija?

Počinili ste prometni prekršaj i dužni ste se odazvati na sudski poziv. Samo, koliko puta smijete ignorirati pozive prije nego vam policija pokuca na vrata i preprati vas na sud? Prekršajni zakon o tome ne govori puno, a sudska praksa je neujednačena. Dok nam odvjetnik Krešimir Škarica kaže kako uobičajena sudska praksa tolerira dva neopravdana dolaska na sud kada su prekršaji u pitanju, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, kojeg je presretač ulovio u prebrzoj vožnji, bio je četiri puta pozivan na sud i na kraju je presuda izrečena bez njegove prisutnosti

Plava kuverta sa suda u rukama poštara noćna je mora za većinu građana. Neki stoga, ako već imaju uredno prijavljeno prebivalište, izbjegavaju preuzimanje mrskih kuverta. Ako one dolaze s općinskih sudova i tiču se prometnih prekršaja, a takvih je sigurno najviše, pitanje je u kojoj ih mjeri možete ignorirati prije nego vas pravosudni sustav nekako prisili da se odazovete.

Turudić je prvo pozvan na ispitivanje u Općinski prekršajni sud u Zagrebu 27. ožujka, no poziv nije primio, što znači da nije dobio u ruke plavu kuvertu, a u slučaju da nije bio kod kuće kada ju je poštar nosio, nije ni podignuo poziv na pošti. Do suca Turudića pokušava se doći i u svibnju. Ovaj put poziv je uredno primio, no na sud nije došao niti se ispričao zbog nedolaska. Nadalje, 24. lipnja i 19. kolovoza pozvan je zbog iste stvari na Općinski sud u Bjelovaru, no niti jedan poziv nije preuzeo u poštanskoj službi, zbog čega je sud zaključio da okrivljenik očito izbjegava primitak sudskog poziva.

Sljedeći korak koji je preostao sudu bio je izvjesiti poziv za ispitivanje Turudića na e-oglasnoj ploči. Kada poziv osvane na oglasnoj ploči, on se time smatra dostavljenim. No Turudić se na to nije odazvao te je presuda donesena bez njegove prisutnosti i bez davanja iskaza.

Škarica: Dva puta tolerira se nedolazak bez opravdanja

Odvjetnik Krešimir Škarica za tportal kaže kako ta procedura nije opisana zakonom, no kako je uobičajena sudska praksa, iz njegova iskustva, sljedeća: dva puta tolerira se nedolazak bez opravdanja ako vam je poziv uredno dostavljen. Ako izostajete tri puta, tada za taj treći put morate dostaviti opravdanje zašto se niste pojavili. Nakon toga se ide na nalog za dovođenje koji provodi policija.

Škarica kaže da se pozivi rijetko stavljaju na e-oglasnu ploču jer naprosto nema puno onih koji su nedostupni i nakon trećeg pokušaja. Dakle dva puta se tolerira nedolazak bez opravdanja i to u slučaju da je dostava uredna.

Ako nije, a to znači da se osobu ne može nikako naći na mjestu prijavljenog prebivališta, onda se određuje, objašnjava Škarica, terenska pretraga i policija osobi dostavlja poziv.

Ukoliko se na to opet ne odazove, policija privodi osobu na sud. 'Trebalo bi već nakon prvog puta odrediti dovođenje ili novčano kažnjavanje, no u pravilu se to tolerira dva puta ako je dostava uredna', zaključuje Škarica.