Markotić očekuje teško razdoblje, kaže da je Klinika Fran Mihaljević puna već dva mjeseca

'Očekujemo teško razdoblje s velikim brojem inficiranih, time i velikim brojem ljudi koji će potražiti liječničku pomoć što će biti dodatno opterećenje za zdravstveni sustav', rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević", gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

Od idućeg tjedna u Hrvatskoj u državnim i javnim službama kreće primjena COVID potvrda. - Jasno je da je puno veći rizik kod onih koji su necijepljeni, da će biti inficirani, da će imati veći potencijal širenja bolesti. Niti jedna od mjera neće sama riješiti situaciju, niti COVID potvrde, niti cijepljenje, niti epidemiološke mjere, niti lijekovi, ali sve to zajedno može pomoći i naravno disciplina cjelokupnog stanovništva, kakvu vidimo u Danskoj ili Portugalu, može dovesti do toga da brojevi ne budu visoki, a posljedično s time da ne bude puno umrlih i puno teško bolesnih.



Jučer rekordan broj cijepljenih u Hrvatskoj, od čega gotovo 17 tisuća ljudi koji su se cijepili prvom dozom. Moraju li se svejedno testirati dok im ne prođe 22 dana od prve doze?



- To je izvrsna vijest i nadam se da će biti tri četiri puta više takvih dnevno, tako da čim prije dođemo do brojeva koji će omogućiti da počne padati ovaj val. Ljudi samim tim što su se cijepili taj dan nisu zaštićeni, treba proći barem tri tjedna da se prva zaštita dostigne, a onda i docjepljivanje drugom dozom ako se radi o mRNA cjepivima. Da, za njih će se odnositi sve one mjere dok ne razviju potpunu imunost, pojasnila je Markotić.