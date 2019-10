Marić: Proračun će biti uravnotežen unatoč rastu plaća

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu kako će proračun za iduću godinu, koji bi Vlada trebala predložiti idući tjedan, biti uravnotežen bez obzira na povećanje osnovice plaće za državne i javne službenike, no nije odgovorio hoće li biti podignuti koeficijenti plaća za prosvjetare

Ustvrdio je da će proračun biti uravnotežen iako se planira povećanje plaća državnim i javnim službenicima u idućoj godini te objasnio da će to povećanje biti nadoknađeno odustajanjem od smanjenja opće stope PDV-a s 25 na 24 posto.

Zbog toga se povećanje plaća neće odraziti na javni dug i uravnoteženost proračuna, rekao je Marić.

Upitan je li zadovoljan uštedama u pojedinim resorima, odgovorio je da je zadovoljan ukupnim rezultatom fiskalne politike.

Na pitanje mogu li prosvjetari, koji štrajkaju nezadovoljni plaćama i Vladinom politikom plaća u javnom sektoru, do donošenja proračuna računati na povećanje koeficijenata za izračun plaća, odgovorio je s "Vidjet ćemo" te dodao da je Vlada povećala osnovicu plaća za ukupno 18 posto, a do kraja mandata bi to povećanje, uz porezne olakšice i oslobođenja, moglo biti i veće od 20 posto.

S druge strane, dodao je, postoji nezadovoljstvo uredbom o složenosti poslova i koeficijentima, što, kako je rekao, treba proanalizirati.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u prošlotjednom je podnošenju Godišnjeg izvješća o radu Vlade u Hrvatskom saboru najavio da će Vlada ponuditi povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima, u tri vala povećanja od po 2 posto, zbog čega se odgađa smanjenje stope PDV-a za jedan postotni bod koje je bilo planirano od 1. siječnja. Najavio je i da će se osobni odbitak, kao neoporezivi dio dohotka, podići s 3.800 na 4.000 kuna.

Marić je prošli tjedan rekao da će najavljeno povećanje plaća javnim i državnim službenicima na godišnjoj razini stajati oko 1,1 do 1,2 milijarde kuna.

Govoreći o podizanju osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, rekao je da će se broj obveznika poreza na dohodak koji nisu u poreznim škarama povećati za 75 do 80 tisuća. Napomenuo je pritom da se trenutno 1,7 milijuna građana, s obzirom na dohodak, ne nalazi u poreznim škarama.

Podizanje osobnog odbitka po njegovim će se riječima odnositi i na ostale zaposlene, njih oko milijun, a financijski učinak će ovisiti o njihovim plaćama.

Ukupni efekt te mjere je 500 milijuna kuna koje bi se trebale sliti u džepove građana, ali i uskratiti lokalnoj samoupravi, no Marić najavljuje kompenzacijske mjere za lokalnu samoupravu. Naime, porez na dohodak je jedan glavnih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Kao i ostale porezne izmjene, i ta bi trebala krenuti s prvim danom iduće godine.

Odgađanje smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod, rekao je Marić, ostavit će u državnoj blagajni između 1,7 i 1,8 milijardi kuna.