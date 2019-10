U Banskim dvorima sastanak vladajuće većine, evo o čemu pričaju

U Banskim dvorima počeo je sastanak vladajuće većine na kojem će, potvrđeno je iz Vlade novinarima, ministar financija Zdravko Marić predstaviti detalje porezne reforme te rebalans proračuna za ovu godinu i proračun za iduću godinu.

Potvrdio je to i predsjednik HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić ulazeći u Vladu.

"Pred nama je rebalans proračuna, proračun, zakon o državnim blagdanima, koji smo već najavili, porezna reforma, koju ćemo danas još obraditi", rekao je Bačić.

Novinari su ga upitali i što je s primjedbama Milana Bandića, koji smatra da će država gradovima uzeti velik novac.

"Vidjet ćemo u kojem će pravcu on to predložiti, ali raspraviti ćemo to", kazao je Bačić dodavši kako još nije kasno za primjedbe jer zakon nije izglasan.