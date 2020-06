Marić: Projekt Slavonija-Baranja-Srijem realiziran je velikim dijelom. Matić: Operacija je uspjela, a pacijent je mrtav!

Bitka za Slavoniju bit će ključna za rezultat ovih parlamentarnih izbora. U Točki na tjedan N1 televizije sučelili su se Zdravko Marić i Fred Matić, nositelji HDZ-ove liste te liste Restart koalicije

Govoreći o predstojećim izborima Zdravko Marić i Fred Matić složili su se da će obje političke opcije poštovati propisane epidemiološke mjere i prema tome organizirati skupove, prenosi N1.

"Situacija se u nekoliko dana promijenila. Bili smo oduševljeni s nulom ili jednim oboljelim, nije ni ovo velika brojka, ali o 0 do 19 velika je razlika. Je li to kriva procjena HDZ-a, to ćemo vidjeti, teško je prognozirati. Profesionalni smo, slušat ćemo naputke Stožera. Mislim da čak i neće biti okupljanja, nego kampanja putem intervjua, emisija, društvenih mreža. Mislim da je to kriva procjena HDZ-a, a ako bude mala izlaznost, zna se kome to više odgovara, to je loša poruka biračima. Ljudi se boje izaći", rekao je Matić.