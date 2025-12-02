Glasovac: Vlada odlučila udariti na građane gdje su najosjetljiviji

Upozorila je da u Hrvatskoj svaka treća osoba starija od 65 godina živi u riziku od siromaštva , 60 posto umirovljenika ima ispodprosječne mirovine, a 35 posto građana ne može podmiriti izvanredni trošak i slično.

'Vi ste odlučili udariti na građane na način da ih udarite tamo gdje su najosjetljiviji i povećali police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a , ni manje ni više nego za više od 60 posto', rekla je Glasovac tijekom izjašnjavanja o amandmanima u Hrvatskom saboru.

Pojasnila je kako su amandmanom tražili da se u proračunu povećaju sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za 110 milijuna eura kako više ne bi postojao razlog da se troškovi prebacuju na osiguranike tj. građane te kako bi Vlada odustala od 'sulude' ideje povećanja police zdravstvenog osiguranja HZZO-a za više od 60 posto.

Vladin predstavnik rekao je pak da se amandman ne prihvaća jer premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nije porasla od 2013., a uplaćene premije u obveznom zdravstvenom osiguranju u tom razdoblju su značajno porasle. Stoga je potrebno provesti usklađenje sukladno očekivanom rastu troškova zdravstvenog sustava.

Prihvaćeno nekoliko oporbenih amandmana

Vladini predstavnici su tijekom izjašnjavanja o amandmanima prihvatili nekoliko oporbenih amandmana među kojima je i onaj Dubravka Bilića (NPS) kojim bi se dala sredstva za izgradnju srednje škole u Ludbregu. U nešto izmijenjenom obliku prihvaćen je njegov prijedlog da se za to na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u proračunu za 2026. godinu osigura 500.000 eura te milijun eura u 2027. i isti iznos u 2028.

'Drago mi je da ste prihvatili amandman za srednju školu Ludbreg. Ona je mlada škola koja je osnovana 2013. godine i bavi se odgojem i obrazovanjem djece u STEM području i obrtničkim zanimanjima. Zbog toga je vrlo važna obrazovna institucija na Sjeveru', rekao je Bilić (NPS).

Zadovoljan što je Vlada prihvatila amandman, istaknuo je kako je za Ludbreg to strateški važan projekt jer će omogućiti da se škola izmjesti sa tri lokacije na kojima trenutačno radi.

Na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vladin predstavnik, također u nešto izmijenjenom obliku, prihvatio je amandman nezavisne Boške Ban koja je tražila da se osiguraju sredstva kako bi se dogradio i opremio dom za starije i nemoćne osobe u Čakovcu. U proračunu za 2026. godinu za to će se osigurati tri milijuna eura.

Ban je pojasnila kako se predloženim amandmanom žele proširiti kapaciteti i uvesti specijalizirana skrbi za osobe sa Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama.

Prihvaćen je i amandman oporbenog Kluba IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU-PIP-a kojim bi se 300.000 eura u 2026. uložilo u rekonstrukciju zgrade u kojoj je smješten HZMO Poreč, kao i amandman istoga kluba kojim bi se za dva milijuna eura u 2026. godini povećala sredstva za obnovu zgrade Općinskog suda u Pazinu-Stalne službe u Poreču-Parenzo.

Klub IDS-a podnio je ukupno 41 amandman na prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, a Vlade ih je danas prihvatila šest.

U Prijedlogu financijskog plana Hrvatskih cesta za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu prihvaćen je amandman Ivice Bakse (NPS) da se za dva milijuna eura poveća iznos za izgradnju kružnog toka na raskrižju državne ceste i županijske ceste između općina Mala Subotica i Orehovica.

Ostali oporbeni amandmani, o kojima su se u poslijepodnevnim i večernjim satima očitovali Vladini predstavnici, nisu bili te sreće i redom su odbijeni.

Na predloženi državni proračun za 2026. godinu saborski su zastupnici podnijeli 254 amandmana, 35 više nego godinu prije kada ih je bilo rekordno malo, samo 219. Četiri amandmana koje je podnio Klub SDP-a teška su 630 milijuna eura.

Glasanje o amandmanima bit će u petak, kao i o samom proračunu.