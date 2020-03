Marić otkrio dio hitnih mjera za pomoć gospodarstvu

U Banskim dvorima održan je sastanak na kojem su bili predstavnici oporbe, sindikata i poslodavca, a sve kako bi se prije sutrašnje sjednice Vlade usuglasile konačne mjere koje će pomoći gospodarstvu da se oporavi od negativnih posljedica pandemije koronavirusa. Ministar financija Zdravko Marić je rekao da je sastanak prošao dobro i konstruktivno, a konkretne mjere bi sutra trebale biti usvojene na Vladi, a u srijedu će u Sabor

"Integralni dio tih mjera je likvidnost. S jedne strane tu su javna davanja - porez na dohodak, porez na dobit i doprinosi. Prema radnoj verziji, a detalje ćemo usuglasiti tijekom dana i noći do sjednice. Govorimo o tri mjeseca odgode plaćanja, moguća još tri mjeseca ekstenzije. S druge strane, tu su kreditne linije u suradnji s HBOR-om, HNB-om i HUB-om, svi smo na neki način usmjereni da se sličan pincip usmjeri na kreditne aranžman", rekao je Marić.

"Svi smo svjesni situacije. Ovaj set mjera koji ćemo sutra predstaviti, smatramo da u kratkom roku može dati efekt. Je li to sve što mislimo ulčiniti, nije. Kiruriški precizne mjere u tako kratkim rok ne možemo napraviti, ali najvažnije da ovo stavimo sutra u hitnu proceduru proceduru", rekao je Marić za RTL Danas .

Odgoda plaćanja kredita možda će biti moguća i građanima. "Uključili smo banke u razgovore, pokazale su želju za suradnju, vjerujem da će se i u tom dijelu nešto postići. Pogotovo u sektorima pogođenim koronavirusom, iako smatram da će malo tko proći neokrznut ovom krizom. Govorimo o razdoblju od oko tri mjeseca", rekao je Marić.

Na stolu je i ranija isplata povrata poreza.

"Sutra ćemo u paket ovih zakona staviti i Zakon o porezu na dohodak, da se omogući zakonski da se taj proces napravi što prije. Do sada je isplata povrata poreza išla u kolovozu, učinit ćemo sve da pomaknemo to mjesec, ako ne i dva mjeseca ranije. Ali to ne bih ništa obećvao, učinit ćemo sve što možemo", rekao je Marić.