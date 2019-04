Mala Mila sutra možda leti u SAD. Što znamo o bolnici u kojoj bi se mogla liječiti

Dobiju li potvrdan odgovor iz bolnice u SAD-u, dvogodišnja Mila Rončević i njezini roditelji već bi sutra mogli otputovati put Philadelphije. Ondje se, naime, nalazi jedna od najboljih američkih dječjih bolnica

Osnovana 1855. godine, bolnica tretira razne zdravstvene probleme, one s disanjem, alergijama i astmom, reumatske probleme, autizam, probleme u ponašanju, bolesti krvi i leđne moždine, bolesti mozga i živčanog sustava, rak, stomatološke probleme, dijabetes, poteškoće s probavnim sustavom, bolesti iz područja endokrinologije, probleme s vidom, ali genetske poremećaje i urođene mane. Bave se i bolestima iz kardiološkog spektra, problemima s imunitetom, infekcijama, bolestima pluća i prsnog koša, problemima s kožom, poremećajima spavanja, bolestima štitnjače, ali i porodništvom.

Podsjetimo, Mili Rončević prije godinu dana dijagnosticirana je akutna mijeloična megakariocitna leukemija.

Kakav eksperimentalan postupak očekuje malu Milu, pojasnio je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić.

'To nije jedan lijek, riječ je o cijelom medicinskom postupku. Mala Mila neće dobiti jedan lijek protiv akutne mijeloične megakariocitne leukemije, nego će biti podvrgnuta proceduri koja traje godinu dana, možda i dulje. Liječnici moraju ukloniti sve maligne stanice i vrlo brzo transplantirati podudarnu koštanu srž koja će joj spasiti imunološki sustav. I dok to traje, djevojčica mora biti u rigoroznim uvjetima sterilnosti i zaštite od bilo kakve infekcije i blastične krize. Moraju se raditi kontinuirane dijagnostičke pretrage te pratiti svi mogući parametri. Vrhunski postupak koji će Mila primiti je individualiziran: od svih dijagnostičkih do terapijskih procedura i do sada, na temelju njihovih znanstvenih podataka, dokazano najuspješniji u svijetu', pojasnio je za Jutarnji list svjetski poznat istraživač tumora, prof. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.