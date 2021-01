Majstor iz Zagreba uzeo predujam za građevinske radove koje nikad nije obavio, dobio je kaznenu prijavu

Nakon dovršenoga kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Prijevara. Policija sumnja da je u ožujku 2019. godine kao vlasnik trgovačkog društva iz Zagreba s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, a temeljem prethodnog dogovora i predračuna za izvođenje građevinskih radova na obiteljskoj kući na području Vrapča i na području Pirovca od oštećenog zatražio i u dva navrata preuzeo predujam u ukupnom iznosu od 6.700 eura. Iako je znao da nije u mogućnosti izvesti ugovorene radove oštećenog je u više navrata putem telekomunikacijskih poruka održavao u zabludi da će radove obaviti, no do danas to nije učinio niti je oštećenom vratio novac.

Materijalna šteta iznosi oko 49.000 kuna.