Majka poginulog mladića započela štrajk glađu kod Skupštine Srbije

Navela je tri uvjeta zbog kojih će štrajk trajati: da se saslušaju i pritvore svi osumnjičeni za pad nadstrešnice, da se pokrenu suđenja — ne samo za 13 osoba koje su dosad navedene — te da se puste, kako kaže, „ sve protupravno pritvorene“ studente i oslobode ih svake krivice . Treći zahtjev je raspisivanje predsjedničkih izbora, javlja Nova.rs .

Hrka je okupljenima poručila da joj je cilj okupiti roditelje čija su djeca stradala u Lučanima, Malom Orašju, padu helikoptera i u svim drugim, kako ih je nazvala, nerazjašnjenim slučajevima te zajednički izboriti pravdu .

U obraćanju medijima majka je izrazila osjećaj izdanosti. „Izdala me je država Srbija! Sad kažu da sam ubojica, teroristica“, navela je, držeći u rukama ikonu Bogorodice i fotografiju sina. Dodala je kako joj zadnjih godinu dana “nitko nije slušao”.

Hrka tvrdi da je izložena prijetnjama. „Ako se dosad nisu plašili, sad će se plašiti. Policajcima sam rekla: 'Najedite se, naspavajte se, jer imat ćete posla'. Meni danima prijete, a nitko ne reagira. U ovoj zemlji ni tužiteljstvo, ni policija ne rade ono što bi trebalo. A mi ih plaćamo, to ne smiju zaboraviti“, rekla je.

Policija majci nije dopustila pristup skupštinskom platou. Hrka je najavila podizanje šatora na raskrižju Bulevara kralja Aleksandra i Takovske te poručila da će inzistirati na vidljivosti svojih zahtjeva: „Pa da vidimo kako će sutra na posao, kad su ovakvi prema nama, bit ćemo i mi prema njima.“

Okupljeni su pokušali dobiti dopuštenje policije da prođu ogradu i priđu skupštini, no dozvola nije izdana. Pripadnici lokalne zajednice i građani koji su došli pružiti podršku donijeli su Hrki stolicu, koju je u početku odbila, da bi se potom na njoj smjestila i poručila: „E sad ćemo se gledati po cijele dane.“

Hrka je također uputila izravnu poruku policajcima koji čuvaju zgradu: „Sramite se.“