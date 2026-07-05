Magyar sprječava uhljebljivanje u parlamentu: Pazite što je napravio zastupnicima

Magyar je mjeru najavio na Facebooku, rekavši da je dio amandmana koji je predao parlamentu. Sredinom lipnja, Magyareva stranka Tisza, koja drži dvotrećinsku većinu u parlamentu, odobrila je ustavni amandman koji ograničava premijerski mandat na dva četverogodišnja mandata. Ta promjena brani desničarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je izglasan iz ureda u travnju, povratak na vlast.

Orban je služio kao premijer od 1998. do 2002. godine te ponovno od 2010. do izbornog poraza. Prema novim pravilima, i Magyaru bi reizbor bio ograničen.

Magyar je prvi put prije dva tjedna otkrio planove o ograničavanju parlamentarne dužnosti na 12 godina. Za razliku od ograničenja premijerskog mandata, mjera nije dio njegova izbornog manifesta te je privukla kritike nekih dijelova društva.