Magyar sprječava uhljebljivanje u parlamentu: Pazite što je napravio zastupnicima

Mađarski premijer Peter Magyar u subotu je predložio da se zastupnicima ograniči rad u parlamentu na maksimalno 12 godina, u sklopu šireg paketa ustavnih reformi
Magyar je mjeru najavio na Facebooku, rekavši da je dio amandmana koji je predao parlamentu. Sredinom lipnja, Magyareva stranka Tisza, koja drži dvotrećinsku većinu u parlamentu, odobrila je ustavni amandman koji ograničava premijerski mandat na dva četverogodišnja mandata. Ta promjena brani desničarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je izglasan iz ureda u travnju, povratak na vlast.
Orban je služio kao premijer od 1998. do 2002. godine te ponovno od 2010. do izbornog poraza. Prema novim pravilima, i Magyaru bi reizbor bio ograničen.
Magyar je prvi put prije dva tjedna otkrio planove o ograničavanju parlamentarne dužnosti na 12 godina. Za razliku od ograničenja premijerskog mandata, mjera nije dio njegova izbornog manifesta te je privukla kritike nekih dijelova društva.
Snažna podrška
Premijer je međutim rekao da je prijedlog naišao na snažnu podršku, s desecima ljudi koji su se javili s komentarima i prijedlozima online.
Prema Magyaru, nova ograničenja parlamentarne dužnosti stupila bi na snagu nakon sljedećih parlamentarnih izbora 2030. godine, što znači da mjera ne bi utjecala na trenutni saziv parlamenta.
Ustavni paket, koji bi parlament mogao odobriti nadolazećih tjedana, također predviđa razrješenje predsjednika Tomasa Sulyoka, koji je imenovan tijekom Orbanove vlasti.
Dodatno, ograničenja dobi i trajanja mandata za ustavne suce i članove vrhovnog suda trebala bi pomladiti i depolitizirati pravosuđe, za koje kritičari tvrde da je popunjeno Orbanovim lojalistima.