Velika objava u Mađarskoj: Otkriveno kako su krojene vijesti za vrijeme Orbana

Mađarski javni medijski servis objavio je dokument na čak 482 stranice u kojem su prikupljeni primjeri navodnog manipuliranja, cenzuriranja, prešućivanja i krivotvorenja vijesti u državnoj novinskoj agenciji MTI tijekom vlasti Viktora Orbána. Dokument su sastavili novinari i urednici same agencije, a njegovo objavljivanje dio je velike reorganizacije javnog servisa

Dokument je nastao radom skupine novinara i urednika MTI-ja okupljenih pod nazivom Pro Domo. Oni su godinama prikupljali interne poruke, elektroničku poštu i druge materijale za koje tvrde da pokazuju kako se interveniralo u sadržaj vijesti. Slučajeve su podijelili u nekoliko kategorija: vijesti koje su prešućivane ili izrađivane po nalogu, odbačene vijesti, manipulirani sadržaji te cenzurirane i lažne informacije. Autori tvrde da su takvi postupci bili protivni pravilima MTI-ja, mađarskom Zakonu o medijima, Kodeksu javnih medija i Ustavu.

Zbirku nazvali 'Narančasto prugasta' Dokument je dobio naziv "Narančasto prugasta", što je aluzija na nekadašnje povjerljive publikacije s izvještajima zapadnih novinskih agencija koji nisu bili dostupni mađarskoj javnosti, navodi telex.hu. Početkom kolovoza MTVA je objavio prvih 15 stranica, a sada je javnosti dostupan kompletan materijal od 482 stranice. Prema Telexu, dokument kronološki i tematski prikazuje sporne slučajeve uz dijelove interne komunikacije zaposlenika. Sporni izvještaj o Scholzu Među primjerima je izvještavanje dopisnika iz Kijeva o tadašnjem njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. U dokumentu se navodi da je dopisnik inzistirao na tvrdnji da je Scholz u Kijevu rekao 'ne znamo što učiniti', iako se, prema originalnom transkriptu konferencije za novinare, takva izjava nije mogla pronaći. Navodi se i primjer urednika koji je danima pripremao sadržaje temeljene uglavnom na neprovjerenim američkim desničarskim izvorima o tvrdnjama da je kampanja Hillary Clinton špijunirala Donalda Trumpa.

Razgovor Zelenskog i Orbána gurnut na dno Dokument navodi i primjer telefonskog razgovora Volodimira Zelenskog i Viktora Orbána povodom 30. godišnjice diplomatskih odnosa Ukrajine i Mađarske. Bio je to njihov prvi razgovor, tijekom kojeg je Zelenski pozvao Orbána u Kijev. Prema dokumentu, MTI tu informaciju nije istaknuo u naslovu niti uvodu vijesti, nego ju je smjestio na dno teksta, nakon izjave tadašnjeg ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa u kojoj je ponovno kritizirao Ukrajinu. Izostavili i vijest povezanu s Lavrovom Kao još jedan primjer navodi se slučaj ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Lavrov je objavio izjavu povezanu s jednim prisluškivanim i procurjelim telefonskim razgovorom sa Szijjártóom. Prema dokumentu, čelnici državnih medija nakon višesatnog razmatranja odlučili su da vijest neće objaviti, a autori zbirke pretpostavljaju da razlog leži u tome što sadržaj nije bio koristan tadašnjoj izbornoj kampanji.