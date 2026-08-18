gotovo 500 stranica

Velika objava u Mađarskoj: Otkriveno kako su krojene vijesti za vrijeme Orbana

M. Šu.

18.08.2026 u 23:31

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Ryumin / TASS / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Mađarski javni medijski servis objavio je dokument na čak 482 stranice u kojem su prikupljeni primjeri navodnog manipuliranja, cenzuriranja, prešućivanja i krivotvorenja vijesti u državnoj novinskoj agenciji MTI tijekom vlasti Viktora Orbána. Dokument su sastavili novinari i urednici same agencije, a njegovo objavljivanje dio je velike reorganizacije javnog servisa

Dokument je nastao radom skupine novinara i urednika MTI-ja okupljenih pod nazivom Pro Domo. Oni su godinama prikupljali interne poruke, elektroničku poštu i druge materijale za koje tvrde da pokazuju kako se interveniralo u sadržaj vijesti.

Slučajeve su podijelili u nekoliko kategorija: vijesti koje su prešućivane ili izrađivane po nalogu, odbačene vijesti, manipulirani sadržaji te cenzurirane i lažne informacije.

Autori tvrde da su takvi postupci bili protivni pravilima MTI-ja, mađarskom Zakonu o medijima, Kodeksu javnih medija i Ustavu.

vezane vijesti

Zbirku nazvali 'Narančasto prugasta'

Dokument je dobio naziv "Narančasto prugasta", što je aluzija na nekadašnje povjerljive publikacije s izvještajima zapadnih novinskih agencija koji nisu bili dostupni mađarskoj javnosti, navodi telex.hu.

Početkom kolovoza MTVA je objavio prvih 15 stranica, a sada je javnosti dostupan kompletan materijal od 482 stranice. Prema Telexu, dokument kronološki i tematski prikazuje sporne slučajeve uz dijelove interne komunikacije zaposlenika.

Sporni izvještaj o Scholzu

Među primjerima je izvještavanje dopisnika iz Kijeva o tadašnjem njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. U dokumentu se navodi da je dopisnik inzistirao na tvrdnji da je Scholz u Kijevu rekao 'ne znamo što učiniti', iako se, prema originalnom transkriptu konferencije za novinare, takva izjava nije mogla pronaći.

Navodi se i primjer urednika koji je danima pripremao sadržaje temeljene uglavnom na neprovjerenim američkim desničarskim izvorima o tvrdnjama da je kampanja Hillary Clinton špijunirala Donalda Trumpa.

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: Profimedia / Autor: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razgovor Zelenskog i Orbána gurnut na dno

Dokument navodi i primjer telefonskog razgovora Volodimira Zelenskog i Viktora Orbána povodom 30. godišnjice diplomatskih odnosa Ukrajine i Mađarske. Bio je to njihov prvi razgovor, tijekom kojeg je Zelenski pozvao Orbána u Kijev.

Prema dokumentu, MTI tu informaciju nije istaknuo u naslovu niti uvodu vijesti, nego ju je smjestio na dno teksta, nakon izjave tadašnjeg ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa u kojoj je ponovno kritizirao Ukrajinu.

Izostavili i vijest povezanu s Lavrovom

Kao još jedan primjer navodi se slučaj ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Lavrov je objavio izjavu povezanu s jednim prisluškivanim i procurjelim telefonskim razgovorom sa Szijjártóom.

Prema dokumentu, čelnici državnih medija nakon višesatnog razmatranja odlučili su da vijest neće objaviti, a autori zbirke pretpostavljaju da razlog leži u tome što sadržaj nije bio koristan tadašnjoj izbornoj kampanji.

Zgrada mađarske državne televizije
Zgrada mađarske državne televizije Izvor: Profimedia / Autor: Bence Árpási / Alamy / Profimedia

Mađarski javni servis prolazi veliku čistku

Objavljivanje dokumenta događa se tijekom velike reorganizacije MTVA-e, u čijem je sastavu i MTI. Televizijski i radijski kanali javnog servisa 7. srpnja prestali su emitirati informativni program uz poruku da "javni servis ne smije lagati" i ispriku gledateljima zbog ranijeg izvještavanja.

Postavljen je novi vršitelj dužnosti direktora, a dio zaposlenika povezanih s propagandnim izvještavanjem tijekom Orbánove vlasti suspendiran je ili smijenjen.

Informativni program trebao bi ponovno krenuti 20. kolovoza.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
cijena je tajna

cijena je tajna

Susjedi se naoružavaju: Slovenija nabavlja 3000 raketa zemlja-zrak
sve napetija situacija

sve napetija situacija

VIDEO Opsada na Zapadnoj obali: Pogledajte kako američki Palestinac štiti svoju kuću od izraelskog doseljenika
slovenija nije dala suglasnost

slovenija nije dala suglasnost

Više od 1300 kamiona prošlo granicu: Je li opasni otpad ulazio u Hrvatsku kao 'zeleni'?

najpopularnije

Još vijesti