Magyar se u srijedu sastaje s von der Leyen: 'Nemamo vremena za gubljenje'

I.H./Hina

26.04.2026 u 15:01

Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Robert Hegedus
Pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peter Magyar rekao je u nedjelju da će u srijedu otputovati u Bruxelles na neformalne razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen kako bi oslobodio sredstva koja su zamrznuta Mađarskoj zbog sporova bloka s ​​njegovim prethodnikom

"Nemamo vremena za gubljenje", poručio je priopćenjem Magyar, čija je uvjerljiva pobjeda na izborima 12. travnja okončala 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana.

Magyar je ranije već naveo četiri ključna područja u kojima bi njegova vlada mogla brzo djelovati kako bi se spriječio gubitak oko 10 milijardi eura EU sredstava za oporavak od pandemije do roka - kraja kolovoza. To uključuje mjere za borbu protiv korupcije i vraćanje medijskih i akademskih sloboda.

Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Tibor Illyes

Nakon izbora je rekao da se nada političkom dogovoru tijekom svog prvog posjeta Bruxellesu. Orban, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često se sukobljavao s Europskom unijom zbog vladavine prava i ljudskih prava, što je rezultiralo zamrzavanjem milijardi eura sredstava.

Mađarska stranka desnog centra Tisza osvojila je nadmoćnu većinu na izborima, što joj daje moć da promijeni zakone o pravosuđu, javnim natječajima i kontroli medija koji su bili u središtu sporova između Orbanove vlade i Bruxellesa. Mađarsko gospodarstvo praktički stagnira već tri godine.

Financijska tržišta su se oporavila, a forinta je naglo porasla nakon Magyarove pobjede, s nadom da će EU osloboditi sredstva.

