Magyar se u srijedu sastaje s von der Leyen: 'Nemamo vremena za gubljenje'

"Nemamo vremena za gubljenje", poručio je priopćenjem Magyar, čija je uvjerljiva pobjeda na izborima 12. travnja okončala 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana .

Magyar je ranije već naveo četiri ključna područja u kojima bi njegova vlada mogla brzo djelovati kako bi se spriječio gubitak oko 10 milijardi eura EU sredstava za oporavak od pandemije do roka - kraja kolovoza. To uključuje mjere za borbu protiv korupcije i vraćanje medijskih i akademskih sloboda.

Nakon izbora je rekao da se nada političkom dogovoru tijekom svog prvog posjeta Bruxellesu. Orban, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često se sukobljavao s Europskom unijom zbog vladavine prava i ljudskih prava, što je rezultiralo zamrzavanjem milijardi eura sredstava.

Mađarska stranka desnog centra Tisza osvojila je nadmoćnu većinu na izborima, što joj daje moć da promijeni zakone o pravosuđu, javnim natječajima i kontroli medija koji su bili u središtu sporova između Orbanove vlade i Bruxellesa. Mađarsko gospodarstvo praktički stagnira već tri godine.

Financijska tržišta su se oporavila, a forinta je naglo porasla nakon Magyarove pobjede, s nadom da će EU osloboditi sredstva.