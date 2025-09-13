Madrid: Eksplozija u kafiću, 21 osoba ozlijeđena

U eksploziji u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno 14 osoba, od kojih jedna teško, priopćile su hitne službe.
Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama.
Kako javlja El Pais, policija je potvrdila kako je do eksplozije plina došlo u lokalu u Puente de Vallecasu u Madridu. Eksplozija je zahvatila stambenu zgradu iznad lokala i obližnji bar Mis Tesoros.
Vatrogasci ručno uklanjaju ruševine zbog nestabilnosti zgrade, koja je evakuirana.
Susjedi tvrde da je prostor u kojem se dogodila eksplozija zapravo bio nastanjeni podrum. Eksplozija je srušila dio susjednog ulaza i jedan od zidova bara, što je prema početnim izvješćima sugeriralo eksploziju u potonjem.