Madrid: Eksplozija u kafiću, 21 osoba ozlijeđena

B. S. / Hina

13.09.2025 u 17:22

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Emergencia Madrid
U eksploziji u kafiću u španjolskoj prijestolnici Madridu u subotu je ozlijeđeno 14 osoba, od kojih jedna teško, priopćile su hitne službe.

Eksplozija se dogodila u 15 sati u madridskoj četvrti Vallecasu, prema hitnim službama.

Kako javlja El Pais, policija je potvrdila kako je do eksplozije plina došlo u lokalu u Puente de Vallecasu u Madridu. Eksplozija je zahvatila stambenu zgradu iznad lokala i obližnji bar Mis Tesoros.

Vatrogasci ručno uklanjaju ruševine zbog nestabilnosti zgrade, koja je evakuirana.

Susjedi tvrde da je prostor u kojem se dogodila eksplozija zapravo bio nastanjeni podrum. Eksplozija je srušila dio susjednog ulaza i jedan od zidova bara, što je prema početnim izvješćima sugeriralo eksploziju u potonjem.

