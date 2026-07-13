Mađarski parlament poslao Orbana u ropotarnicu: Magyar može smijeniti predsjednika

Mađarski parlament odlučio je s 139 glasova za, šest protiv i bez suzdržanih o izmjenama 17. amandmana Ustava, čije je izmjene ranije najavio nedavno izabrani premijer Peter Magyar. Predstavnici Fidesza i KDNP-a nisu sudjelovali u glasovanju, jer smatraju da vladajuća Tisza gradi novu autokraciju.

On je, po stupanju na vlast, najavio smjenu predsjednika države Tamasa Sulyoka, ali i ograničavanje trajanja mandata parlamentarnih zastupnika na najviše 12 godina.

No, to nisu jedine promjene. Naime, novog predsjednika će birati mađarski parlament, a mandat bi mu trebao trajati najviše pet godina ili do stupanja novog Ustava. Uz to, vraća se ranije primjenjivana dobna granica za ustavne suce, koji će na toj dužnosti moći biti do 70. godine.