magyarove reforme

Mađarski parlament poslao Orbana u ropotarnicu: Magyar može smijeniti predsjednika

M.Da.

13.07.2026 u 18:24

Peter Magyar i Tamas Sulyok
Peter Magyar i Tamas Sulyok Izvor: EPA / Autor: Szilard Koszticsak
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Mađarski parlament odlučio je o izmjeni 17. amandmana Ustava, koja je bitna za političke promjene koje je ranije najavio novi premijer Peter Magyar

Mađarski parlament odlučio je s 139 glasova za, šest protiv i bez suzdržanih o izmjenama 17. amandmana Ustava, čije je izmjene ranije najavio nedavno izabrani premijer Peter Magyar. Predstavnici Fidesza i KDNP-a nisu sudjelovali u glasovanju, jer smatraju da vladajuća Tisza gradi novu autokraciju.

On je, po stupanju na vlast, najavio smjenu predsjednika države Tamasa Sulyoka, ali i ograničavanje trajanja mandata parlamentarnih zastupnika na najviše 12 godina.

No, to nisu jedine promjene. Naime, novog predsjednika će birati mađarski parlament, a mandat bi mu trebao trajati najviše pet godina ili do stupanja novog Ustava. Uz to, vraća se ranije primjenjivana dobna granica za ustavne suce, koji će na toj dužnosti moći biti do 70. godine.

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Promjene na Ustavnom sudu i Fiskalnom vijeću

Nadležnost Ustavnog suda također bi se mogla promijeniti, a mogla bi biti uvedena i mogućnost opoziva predsjednika Nacionalnog pravosudnog ureda i predsjednika kurije na inicijativu sudaca, piše Index.hu.

Ponovno bi se proširila na proračunska i porezna pitanja. Predlaže se i osnivanje Nacionalnog ureda za povrat i zaštitu imovine te ukidanje pojma javnih sredstava, kao i pravo veta Fiskalnog vijeća. Jedna od važnijih promjena je i smanjenje broja zakona za čije izmjene ili donošenje je potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.

Glasanju je prethodila burna rasprava između predstavnika vlasti i oporbe, koja je ipak obilježena iznenadnom ostavkom predsjednika parlamentarne skupine Orbanove stranke Fidesz, inače njegovog ministra premijerskog kabineta, Gergelyja Gulyasa. Njega je Magyar optužio da priprema ustavnu sabotažu, što je ovaj odbacio. 

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