Macron odgovorio Trumpu: Ne popuštamo nasilnicima

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je rekao da Europa neće popuštati 'nasilnicima' ni biti zastrašena, kritizirajući time oštro predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovu odluku da uvede carine europskim državama koje su podržale Dansku po pitanju američkog svojatanja Grenlanda

Za razliku od drugih europskih čelnika koji se trude zadržati umjeren ton kako bi izbjegli eskalaciju transatlantskih napetosti, Macron se nije suzdržavao. Francuska i Europa neće 'pasivno prihvatiti zakon jačeg', rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da bi to dovelo do njihove 'vazalizacije'.

Europa će umjesto toga nastaviti zagovarati vladavinu prava i teritorijalni suverenitet usprkos pomaku prema svijetu bez pravila, nastavio je Macron. To će uključivati i europski odgovor trgovinskim carinama. 'Biramo poštovanje nad nasilnicima' te 'vladavinu prava nad brutalnošću', poručio je. Francuski predsjednik svoj je govor održao nakon što je Trump zaprijetio visokim carinama na francusku proizvodnju vina i šampanjaca te objavio njihovu privatnu korespondenciju, prekršivši time nepisano pravilo diplomatske diskrecije. Trump je uvođenje carina za osam europskih država, uključujući Francusku, najavio u subotu. Na snagu će stupiti 1. veljače ako se SAD-u ne dopusti da preuzme Grenland, što su europske države prozvale ucjenom. 'Beskrajna akumulacija' američkih carina je 'suštinski neprihvatljiva', poručio je Macron iz švicarskog alpskog gradića, 'posebice kad se one koriste kao sredstvo protiv teritorijalnog suvereniteta'.