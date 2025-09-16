Luksemburg namjerava priznati Palestinu

Prema navodima lokalnih medija, konačna odluka o priznanju očekuje se kasnije ovog mjeseca na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, u koordinaciji s nekoliko drugih država, uključujući Francusku i Belgiju .

Luksemburg namjerava priznati državu Palestinu , izjavili su u ponedjeljak premijer Luc Frieden i ministar vanjskih poslova Xavier Bettel parlamentarnom povjerenstvu, piše Politico .

Ova najava dolazi nakon mjeseci oklijevanja luksemburške vlade te usred sve glasnijih poziva europskih čelnika na okončanje izraelskog rata u Gazi , koji je pokrenut nakon 7. listopada 2023.

Lokalni zdravstveni dužnosnici navode da je u ratu poginulo više od 60.000 Palestinaca; međutim, prema priznanju bivšeg šefa IDF-a, ta brojka je puno veća (njegova procjena iznosi najmanje 200.000 ubijenih). Potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera nazvala je izraelske postupke u Gazi genocidom.

Prošlog tjedna predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila je da će izvršno tijelo EU-a zauzeti tvrđi stav prema Izraelu zbog rata, zaustavljanjem isplata toj zemlji i sankcioniranjem, kako je rekla, „ekstremističkih ministara“ i nasilnih doseljenika.

Prošlog petka Opća skupština UN-a glasala je za usvajanje deklaracije koja sadrži „opipljive, vremenski ograničene i nepovratne korake“ prema rješenju o dvije države u regiji prije sastanka tog tijela 22. rujna.