Lošinjaninu godinu dana uvjetno zbog prijetnji Plenkoviću oko aviona

Ivan Jelić, 22-godišnjak iz Malog Lošinja, u petak je na riječkom Općinskom sudu zbog telefonskih prijetnji premijeru Andreju Plenković i članovima Vlade nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora u koji neće ići ako u četiri godine ne ponovi nedjelo

Zaprijetio je da će "i on kupiti avion i razvaliti, srušiti Vladu". Kazao je da je svjestan što govori, da će doći do premijera i tajnice te im "pokazati gdje im je mjesto, sve ih zgromiti i ubiti", stoji u presudi. Tajnica je odmah o pozivu izvijestila premijera, a on je naložio da se o tome javi njegovoj službi osiguranja.