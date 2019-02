Plenković: Pelješki most bit će završen za točno tri godine od danas

'Pelješki most fizički će povezati jug Hrvatske s ostalim dijelom zemlje. Dinamika radova odvija se vrlo dobro, uspostavljena suradnja je izrazito kvalitetna, a ukupan projekt prema predviđenoj dinamici - most, prilazne ceste i svi ostali infrastrukturni objekti - treba biti završen za točno tri godine od danas. Očekujem da će Pelješki most postati ključni, krajnji simbol naših sedam prvih godina u Europskoj uniji; 357 milijuna eura nepovratnih sredstava investicija u ovaj projekt dokaz je i vrijednosti našeg članstva u EU i kvalitetnom angažmanu i naše Vlade, ali i svih koji su ranije doprinijetli da se taj projekt odobri', rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade u dubrovačkom Kneževom dvoru

'Očekujem da na temelju ovog projekta nastavimo raditi i na drugima koji će snažnom redistribucijskom snagom sredstava iz europskog proračuna smanjiti nejednakosti u hrvatskim krajevima i doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju', dodao je Plenković.

Hrvatska vlada sjednicu održava u Dubrovniku u okviru premijerovog četverodnevnog posjeta Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

PVRH @AndrejPlenkovic: Ukupna vrijednost projekata na današnjoj sjednici, kao i odluka te ugovora/ sporazuma koji će se uručiti i potpisati nakon sjednice iznosi 4,5 milijardi kuna. #sjednicaVRH pic.twitter.com/Yo2KYJ1ecj — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) 1. veljače 2019.

Na dnevnom je redu četrdesetak odluka važnih za Grad i Dubrovačko-neretvansku županiju, među kojima su i odluke o proglašenju projekata razvoja vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik te izgradnje nove ceste Dubrovnik (Osojnik) - Zračna luka - granica s Crnom Gorom strateškim investicijskim projektima.