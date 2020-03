Što zapravo naša tjelesna temperatura otkriva o zdravlju?

I dok se zdravstveni sustavi država diljem svijeta svim silama trude obuzdati širenje koronavirusa koji je u prisilnu izolaciju ovoga trenutka poslao gotovo trećinu populacije na našem planetu, određivanje visine tjelesne temperature kao jednog od jasnog pokazatelja koronavirusa postalo je od ključne važnosti

'Jedan od najvažnijih znakova svake infekcije je povišena tjelesna temperatura', objašnjava dr Waleed Javaid iz poznatog medicinskog centra Mount Sinai u New Yorku. Ipak, upozorava i kako tu postoji jedna 'kvaka'.

'To pokazuje kako se događa upala, no ne i to koliko je prije toga iznosila vaša temperatura', zaključuje on.

Nedavna je studija pokazala kako starije osobe imaju nižu temperaturu od mlađih, kao i da bi žene mogle imati nešto višu temperaturu od muškaraca. Temperatura također varira s ciklusom spavanja - budnosti.

Povišena tjelesna temperatura reakcija našeg imunog sustava na upalni proces u našem organizmu i ona nije bolest već je znak bolesti, odnosno simptom.