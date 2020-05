Tijekom koronakrize sve se glasnije počelo govoriti o konačnom raspadu Europske unije. Ulje na vatru teoriji dale su i zemlje članice koje su obranu od koronavirusa organizirale svaka za sebe, a i europske institucije koje se optuživalo za neadekvatnu i sporu reakciju, kao i nedostatak solidarnosti prema zemljama koje su bile najteže pogođene pandemijom

Problemi koji tište Europsku uniju nisu od jučer, ali su se produbili tijekom koronakrize: sve veća ekonomska zatvorenost, jača kontrola granica, rastuće neprijateljstvo prema zelenim politikama, kao i podjele na linijama sjever-jug i istok-zapad, kako je to dobro nedavno primijetio The Guardian .

Deglobalizacija

Covid-19 dao je dodatno streljivo onima koji se zalažu za veću nacionalnu ili europsku samodostatnost. Takav trend proizašao je iz protekcionističke politike Donalda Trumpa, ali je uhvatio korijen kod populističkih političara i u Europi. U početnim fazama pandemije nestašica medicinske opreme i materijala dala je za pravo pobornicima politike koja se zalaže za oslanjanje, što je moguće više, na domaću proizvodnju.

I u Hrvatskoj su se često mogli čuti glasovi o nužnosti toga da se medicinske maske, rukavice i viziri proizvode kod kuće kako se u slučaju nove epidemije ne bismo doveli u situaciju da nam nedostaje životno važnih potrepština. Kako bi sanirali štetu, nastalu kada se tijekom krize unutar EU-a svatko samostalno snalazio onako kako je znao i umio, razmišlja se o korištenju europskog fonda za crne dane, Instrumenta za hitnu pomoć (ESI), kako bi se povećao kapacitet proizvodnje cjepiva u Europi. Uz sve veću sumnjičavost prema kineskim tvrtkama, stvaraju se temelji za većom nacionalnom ili europskom autonomijom nad lancima opskrbe.

Rast snage država

Nacionalne vlade sve više jačaju u odnosu na institucije Europske unije, a tijekom krize zbog izvanrednih ovlasti koje su uvodile pojedine vlade snažno je porasla moć države. Godinama je briselska birokracija na udaru snaga koje žele ograničiti europsko integriranje strogo na gospodarski segment. Bruxellesu se zamjera to da ima prevelike ovlasti te ističe da Europska unija nije država niti će to ikad biti. Ključne europske zemlje u teškim vremenima potvrđuju autoritet nacionalne države pred zajedničkim institucijama Europske unije, a u narednom razdoblju to će se samo nastaviti.

Prije jednog desetljeća vodeće europske zemlje, tijekom financijske krize i krize eurozone, kada su morale osigurati novac za spašavanje ekonomija koje su se našle u problemima, pokazale su manjak solidarnosti prema članicama u nevolji. Sad to opet čine. Europska komisija nije se uspjela nametnuti tako da 27-orica zajedno i koordinirano odgovore na izazove Covida-19. EK se našao u defanzivi i zato što je većina ključnih ovlasti u zdravstvu, fiskalnoj politici i po pitanju granica na nacionalnoj razini, ali i zato što ljudi većinom očekuju od državnih čelnika da ih provedu kroz teška vremena. Predsjedanje Europskom unijom u teškim vremenima koronakrize baš je dopalo Hrvatsku.

Čvršće granice

EU jača vanjsku granicu šengenske zone od izbijanja migrantske krize 2015. godine, kada je broj ljudi koji traže utočište u Europi prvi put porastao u značajnom broju. Neke vlade u međuvremenu su također uvele provjere na graničnim prijelazima unutar šengenskog područja. Europa bez granica jedno je od najvažnijih dostignuća EU-a i uvođenje snažnih kontrola potkopava taj projekt.