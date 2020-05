Europsko vijeće i Europska komisija će u četvrtak predstavlja izjavu o izvanrednom stanju u Mađarskoj koje je uvedeno zbog borbe protiv epidemije virusa Covid-19 i njegovom utjecaju na demokraciju, vladavinu prava i ljudske slobode u toj zemlji nakon čega je najavljena rasprava na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. U ime hrvatskog predsjedništva govorila je Nikolina Brnjac, hrvatska državna tajnica za suradnju s Europskim parlamentom, koja je mlako osudila stanje u Mađarskoj

10.01 Na kraju rasprave je opet govorila vera Jourova u ime Komisije. Kazala je da je važno da Komisija nadzire izvanredno zakonodavstvo u Mađarskoj, ali i u svim ostalim članicama. 'Moramo razmotriti način na koji se provode te mjere. One moraju biti razmjerne i relevantne za bobu protiv koronavirusa i moraju biti vremenski ograničene.', kazala je. Potonje ih najviše brine. Primaju svakodnevna izvješća i znaju da su ljudi uhićivani u Mađarskoj zbog širenja lažnih vijesti. 'Svakodnevno razmatramo treba li poduzeti pravne korake. Za sad nećemo pokrenuti postupak protiv Mađarske, a i dalje se raspravlja o mogućnosti pokretanja članka sedam i vjerujem da ćemo se vratiti na to kada Vijeće to predvidi, odnosno kada dođe na dnevni red', kazala je. Uvjetovanje isplate sredstava smatra da bi bio dobar potez u ovakvoj situaciji što će i dalje kad bude imala prilike isticati. Izvanredne mjere vlada treba zamijeniti ciljanijim mjerama. 'To očekujemo i od Mađarske. Da popusti mjere i da se vrati onome što se smatra normalom', kazala je Jourova.

9:58 Gunnar Beck smatra da ljudska prava u Europskoj uniji krše svi, a ne samo Mađarska.

9:56 Sophia in 't Veld poručuje da mađarskoj vladi više EU ne smije dati niti centa kako bi on punio džepove svojih oligarha.

9:51 Clara Ponsati Obios je poručila da vlada Pedra Sancheza u Španjolskoj radi gore stvari nego Orban u Mađarskoj, ali to nitko ne kritizira,

9:43 Christophe Hansen je kritizirao potpredsjednicu Jourovu koja nije bila dovoljno kritična te Europsko vijeće 'koje se boji vlastite sjene', kada treba kritizirati neposlušne članice. 'Dosta je govora, potrebno je djelovati', istaknuo je.

9:40 Márton Gyöngyös je kazao da je Orban kukavica što nije došao na raspravu u EP. Tvrdi da izgrađuje autokraciju europskim novcem. Tijekom epidemije vlada je preuzele neke privatne tvrtke te dala veliku državnu pomoć Orbanovim prijateljima. Također na udaru vlasti su se našle općine u kojima je na vlasti oporba

9:37 Malin Bjork je poručila da u EP-u postoje ,mnogi koji neće dopustiti da se u Mađarskoj razmontira demokracija. Kritizirala je EPP što još nisu izbacili Fidesz iz članstva. Tvrdi da se u Mađarskoj pod krinkom izvanrednog prava donose odluke koje nemaju veze s epidemijom poput odbacivanja Istanbulske konvencije

9:36 Nicola Procaccini je kazao da je mađarski parlament legalno donio mjere kojima je dao izvanredne ovlasti vladi. Tvrdi da se namjerno želi 'ugušiti' Poljsku i Mađarsku.

9:29 Nicolas Bay iz frakcije Identitet i demokracija je kazao da se Orbana napada jer ne popušta pred moralizirajućom ljevicom. Istaknuo je se na Orbana udara jer nije želio popustiti pred migrantskom politikom koja se nametala.

9:27 Iratxe Garcia Perez zastupnica S&P-a je zatražila da se pokrene postupak protiv Mađarske temeljem članka 7, a zastupnicima EPP-a je poručila da prestanu braniti Orbana. 'Mi ne govorimo protiv Mađarske nego protiv Orbana', poručila je dobivši i pljesak dijela zastupnika..

9:25 Andor Deli zastupnik mađarskoga Fidesza je kazao da Komisija nije potvrdila da je došlo do povrede temeljnih prava. Tvrdi da je liberali i ljevica jedva čekaju kada će udariti po Mađarskoj. Raspravu smatra izlišnom i nepotrebnom posebno u trenutku kada 90 posto zastupnika ne može izreći svoje mišljenje.

9.15 Vera Jourová, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost, je kazala da sve zemlje moraju poštivati temeljna prava. Mjere ne smiju biti izlika da gašenje institucija niti smiju trajati unedogled. Istaknula je da nije dobro kada ovlasti vlade nemaju ograničenja. Navela je i da treba provjeriti da li te mjere nadilaze pravo EU-a. Mjere u Mađarskoj šire su nego u drugim zemljama. Kriminalizacija vezano uz krizu nije precizno definirana, a kazne su stroge što može značiti i smanjenje ljudskih sloboda. Jourová je kazala da je zbog toga zabrinuta zbog stanja slobode govora, odnosno novinarstva u dijelu gdje se govori o kažnjavanju širenja lažnih vijesti. Pozorno će se pratiti provođenje mjera te način na koji će te mjere koje nemaju ograničenja biti povučene. Komisija smatra da bi bilo dobro napraviti izvješće o stanju demokracije ili neki sličan dokument, ali raduje se čuti i što će reći zastupnici u Europskom parlamentu

9:10 Nikolina Brnjac, hrvatska državna tajnica za suradnju s Europskim parlamentom, e rekla da je vladavina prava ključno dio naših demokracija. Pandemija je dovela do toga da zemlje moraju donijeti propise kako bi se borili protiv pandemije. Neki takvi propisi zadiru u vladavinu prava.

'Hrvatsko predsjedništvo vjeruje kako je važno omogućiti dijalog o tom pitanju. Organizirali smo video sjednicu ministara pravosuđa gdje se raspravljalo o mjerama Mađarske. Zadaća Vijeća je da se nadzire provođenje tih mjera. Europska komisija blisko prati provođenje mjera i njihovu usklađenost s pravilima. Uvjereni smo da će mjere biti povučene kada to bude moguće. Spremni smo surađivati sa svim institucijama i svjesni smo da je vladavina prava temelj kojeg će se moramo držati svi u Europskoj uniji', kazala je Brnjac.