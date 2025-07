Thompsonov menadžer: Zovu nas iz svijeta. Hipodrom se čisti, nema leševa, sve je dobro

Potvrdio je da je Thompsonov tim radi razmjene iskustava kontaktiralo više agencija koje zastupaju svjetske zvijezde radi mogućnosti nastupa na zagrebačkom Hipodroma. O temi pozdrava 'Za dom spremni', kojim počinje pjesma 'Čavoglave', rekao je da postoje sudske presude koje potvrđuju da je stih integralni dio pjesme, da je o tome sud dao svoje stajalište i da tu nema ničega spornog. Smatra to dijelom histerične kampanje koja je prethodila koncertu.

Zamjenik ravnateljice Hitne iznio je zdravstvenu perspektivu događaja, istaknuvši da je tek 0,25% posjetitelja trebalo intervenciju,'Kako nije bilo takvog koncerta do sada vodili smo se podacima iz literature koji su nam bili dostupni i na taj način smo gledali nekakav raspon od najmanjeg pa do najvećeg broja intervencija i bili smo u nekakvom rasponu od 1000 pa do 4000. Na kraju, kad gledamo naše podatke, doista možemo vidjeti da smo bili na ovoj donjoj granici, odnosno imali smo nešto malo više od 1000 intervencija sveukupno', rekao je Damir Važanić.