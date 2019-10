Što je uopće taj Schengen i što Hrvatskoj donosi zeleno svjetlo iz Bruxellesa?

Europska komisija (EK) potvrdila je u utorak spremnost Hrvatske za ulazak u šengenski prostor i dala zeleno svjetlo za ulazak u tu zonu. Iako je među hrvatskom političkom elitom ta vijest izazvala podosta veselja, posao nije gotov i pred našom državom još je uvijek dalek put do ulaska u Schengen. Ipak, jedna faza uspješno je odrađena i zgotovljena

Velike članice poput Nizozemske, Njemačke i Francuske pred Bugarsku i Rumunjsku postavljaju upravo te uvjete kako bi ih propustile u Schengen. Dugotrajno vrijeme provedeno u šengenskoj čekaonici izaziva frustracije kod Rumunja i Bugara jer su zapravo svedeni na članice drugog reda.

Mnogi analitičari smatraju da Hrvatska neće ući u Schengen prije Bugarske i Rumunjske jer bi takva odluka dodatno ponizila te zemlje, a nije ni to da naša zemlja nema problema s korupcijom i stanjem u pravosuđu. Također, jasno je iz izjava najviših političkih dužnosnika u Sloveniji da ta zemlja planira iskoristiti mogućnost blokade hrvatskog ulaska u Schengen kao sredstvo pritiska na Hrvatsku da prizna odluku arbitražnog suda o pitanju granice. Svjestan situacije, ni premijer Andrej Plenković nakon zelenog svjetla Komisije nije želio spekulirati o mogućem datumu ulaska Hrvatske u Schengen. Državama članicama do sada je trebalo od tri do osam godina nakon pristupanja EU da pristupe i šengenskom području (Austrija i devet država koje su ušle u EU 2004. - 3 godine, Grčka - 8 godina, Italija - 7 godina).

Što je to uopće Šengenski prostor?

Šengenski prostor ili, kolokvijalno rečeno, Europa bez granica jedno je od najopipljivijih dostignuća Europske unije i jedan od temelja europskog projekta. Područje je slobodnog kretanja ljudi i roba, unutar kojeg su ukinute kontrole granica za sve putnike, osim u izvanrednim okolnostima. Zahvaljujući šengenskoj zoni, građani mogu živjeti, studirati, raditi i provoditi svoje umirovljeničke dane bilo gdje u Europskoj uniji. Ovo pravo olakšava putovanja mnogim turistima i poslovnim ljudima.

Obuhvaća 26 zemalja, od kojih su 22 članice Europske unije i četiri zemlje nečlanice – Norveška, Island, Švicarska i Lihtenštajn. Od zemalja Europske unije, uz Hrvatsku, Rumunjsku i Bugarsku, članice Schengena nisu ni Cipar, Irska i Velika Britanija, koja je na izlasku i iz Europske unije. Šengenskom zonom obuhvaćeno je oko 400 milijuna ljudi.

Prostor bez unutarnjih kontrola nazvan je prema selu Schengenu u Luksemburgu, u kojem je 1985. potpisan sporazum (na snazi je od 1995.) o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama između članica EU-a. Sporazum se kasnije širio kao i Europska unija, a članstvo u EU ne podrazumijeva i članstvo u Schengenu.