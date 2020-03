Hoće li i Europska unija zbog koronakrize završiti na respiratoru?

Kolateralna žrtva globalne pandemije novog koronavirusa mogla bi postati i Europska unija (EU). Zbog nedostatka solidarnosti među zemljama članicama tijekom krize sve se glasnije govori o raspadu. Slikovito rečeno, EU je u kritičnom stanju i ako ne dođe do odlučne akcije slijedi neizbježna smrt. Da EU prijeti raspad, slaže se i politolog i diplomat Damir Grubiša te kaže da se Europska unija, poput cijelog svijeta, nalazi u zdravstvenoj krizi, ali za razliku od ostalih, bori se i s egzistencijalnom krizom, najvećom do sada od svoga početka

'Sada se očekuje od Europske unije da ostvari svoju osnovnu misiju, a to je solidarnost svih europskih zemalja', kaže Grubiša, danas predavač na Američkom sveučilištu u Rimu.

Ako se to ne dogodi, vjeruje Grubiša, doći će do dubokog reza, nepovjerenja među članicama Europske unije koja će se naći na putu laganog ili čak ubrzanog gašenja.

'Razvijenije zemlje sa sjevera EU-a, koje se i inače opiru vapajima s juga, očito su izračunale da je njihov interes da te solidarnosti ne bude na toj razini. Nude se krediti i druge forme otkupa nacionalnih obveznica od Europske središnje banke (ESB), ali ne i izdavanje europskih obveznica, što bi bio najefikasniji i najbolji način za prevladavanje krize', objašnjava te ističe da je činjenica da bi europske obveznice značajno opteretile i uvjetno rečeno razvijene zemlje EU-a, ali to je jedini način da Europa ostvari svoju misiju solidarnosti i zapravo opstane.

Grubiša pritom smatra da je važno da se Francuska nalazi na strani južnih zemalja koje, a nabrojao je još neke, poput Malte, Cipra, Portugala, imaju drugačiju ekonomiju, onu koja je profitirala od turizma i europske mobilnosti, te se razlikuju od Europe koja se industrijski izgradila i obogatila, ali očito nije spremna primijeniti ono o čemu govori - to je Lisabonski ugovor u kojem je na prvom mjestu Europe mir, a na drugom solidarnost.

'Prema tome, ako te solidarnosti nema, onda će i ovaj prvi cilj kad-tad biti ugrožen jer će doći do velikog cijepanja i suprotnosti, što će imati dalekosežne posljedice za cijeli kontinent', pomalo zloslutno nagovijestio je stručnjak.

'Međutim najbitnije je to da pomoć nije dolazila ni iz kakvih drugih izvora. Prema tome, nije važno je li to efikasna pomoć ili ne, činjenica je da je u Italiji dobro primljena jer gotovo nitko drugi nije poslao tu pomoć. Albanija je poslala avion i to je propagandno iskorišteno, ne samo od Albanije, nego i Italije', napominje naš sugovornik i dodaje da je zakazala međunarodna solidarnost, naročito iz razvijenih zemalja.

'Profitirat će ekstremna desnica'

Naposljetku se postavlja pitanje hoće li europsko nesnalaženje u koronakrizi ojačati protueuropske snage poput Mattea Salvinija u Italiji, ali i drugih sličnih političara širom Europe?

'Još uvijek smo u limbu, u purgatoriju, čistilištu jer Europska unija nije definitivno rekla ne, zahvaljujući pritiscima, ali ako nakon određenog vremena, u dva tjedna, ne dođe do pomaka, naravno da će to ojačati suverenističke, nacionalističke, ksenofobne i antieuropske snage u svim zemljama', smatra Grubiša.

To će značiti rast ne samo Salvinija, nego i Marine Le Pen u Francuskoj, stranke Vox u Španjolskoj i sličnih skupina.

'Ekstremna će desnica profitirati jer se oni stalno pozivaju na to da je Europa nadnacionalna tvorevina koja samo šteti punom razvoju nacionalnih ekonomija i politika u pojedinačnim zemljama', zaključuje Grubiša.