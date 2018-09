Ljeto ne posustaje, pogledajte kakve temperature vas očekuju idućeg tjedna

I dok na istočnoj obali SAD-a uragan za sobom ostavlja kobne posljedice, a iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta ima i drugdje po svijetu, u našem dijelu Europe i sljedećih će dana biti stabilno - većinom sunčano i iznadprosječno toplo, kao malo kada u ovom dijelu rujna. Pritom će koncentracija peludi i dalje često biti visoka, osobito na kopnu

Magla je ujutro moguća i ponegdje u središnjoj Hrvatskoj . Danju pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura od 12 do 14 °C, a najviša dnevna od 25 do 28 °C.

Pretežno sunčano bit će i na sjevernom Jadranu, ujutro uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru. U gorskim krajevima uglavnom suho te barem djelomice sunčano. Ujutro po kotlinama može biti magle. Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 10 do 14 °C, na Jadranu od 18 do 22 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru oko 29 °C.

Na srednjem Jadranu sunčano uz slabu do umjerenu buru, prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, ujutro i svježije, a najviša dnevna temperatura oko 29 ili 30 °C.