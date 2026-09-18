OKRUGLI STOL

Liječnici: Treba ukloniti tabue i stigme sa ženskog reproduktivnog zdravlja

I.H./Hina

18.09.2026 u 15:05

Za žensko zdravlje bez stigme i srama
Za žensko zdravlje bez stigme i srama Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Ginekološki onkolozi upozorili su na nužnost uklanjanja tabua i stigme sa ženskog reproduktivnog zdravlja te na važnost ranog otkrivanja, redovitih kontrola i pravodobnog liječenja kao i izgradnju mreže podrške kako bi se pacijentice osjećale snažno i povezano, a ne izolirano.

Istaknuli su to panelisti na otvorenom stolu "Za žensko zdravlje bez stigme i srama" održanom u petak u Hrvatskom novinarskom domu u povodu Svjetskog dana ginekološke onkologije.

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Gabrijela Sopta Primorac, nacionalna predstavnica Hrvatske za Europsku mrežu mladih ginekoloških onkologa, kazala je da su nove europske smjernice za unapređenje kvalitete života tek krenule u izradu, a ujedno su i prve smjernice koje se odnose na ginekološku onkologiju.

Cilj im je standardizirati postupanje kako žene nakon dolaska u bolnicu ne bi bile prepuštene same sebi, već kako bi se jasno odredilo što treba ispitati prije i nakon liječenja te kako bi se sustavno bilježili ishodi liječenja.

Za žensko zdravlje bez stigme i srama
Za žensko zdravlje bez stigme i srama Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Istaknula je i važnost sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja prije operacije, liječenja prema europskim smjernicama i protokolima te centralizacije liječenja rijetkih tumora, odnosno upućivanja pacijentica u specijalizirane centre umjesto operiranja u ustanovama koje za to nemaju odgovarajuće iskustvo.

Sopta Primorac upozorila je da stigma nije ružna riječ ili komentar pacijentima nego je proces u kojem društvo određenoj dijagnozi pridodaje negativne konotacije.

Posebno je ukazala na opasnost sustavne stigme koja ne nudi ni mjesto ni vrijeme za razgovor o seksualnosti i prilagodbi povratka u okolinu te to rezultira internalizacijom stigme gdje žena osjeća krivnju jer je bolesna.

"Stigmu moramo prekinuti u jeziku gdje je neugodno izgovarati imena bolesti i organa", kazala je te dodala da se tijekom liječenja treba krenuti gledati kako se žena osjeća poslije zahvata te kakve probleme ima s odnosima, tjelesnom slikom i mokrenjem.

Publika na okruglom stolu
Publika na okruglom stolu Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva pozvala je na prekid šutnje o stigmi povezanoj s nazivima bolesti, osobito HPV-om, istaknuvši da je ona prisutna i kod drugih dijagnoza, poput raka dojke i mentalnih bolesti, te da se upravo otvorenim razgovorom o tim temama može pridonijeti većoj zdravstvenoj pismenosti.

Karin Kuljanić iz Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) istaknula je da pacijentice kada čekaju u čekaonicama mogu ispuniti anketu o kvaliteti života koja bi se automatski prikazala specijalistu koji može vidjeti koji su simptomi i problemi prisutni.

Okrugli stol uoči 20. rujna, Svjetskog dana ginekološke onkologije, organizira udruga SVE za NJU uz podršku projekta World Gynecologic Oncology Day, Hrvatskog društva za ginekološku onkologiju, KBC-a Zagreb, KBC-a Sestre milosrdnice, te partnera AstraZeneca i Abbvie.

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