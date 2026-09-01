Od raka u prosjeku godišnje oboli stotinu djece: Rano prepoznavanje ključno

Rujan je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku u dječjoj dobi, od kojeg svake godine u svijetu oboli oko 400 000 djece i adolescenata, u Hrvatskoj od 2019. do 2023. od te bolesti godišnje prosječno oboli stotinu djece u dobi do 14 godina, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

Prema posljednjim objavljenim podacima Registra za rak HZJZ-a, u Hrvatskoj je u 2023. dijagnoza maligne bolesti postavljena u 97 djece. U 2024. od malignih bolesti umrlo je desetero djece. Rujan je posvećen podizanju svijesti o raku u dječjoj dobi, s ciljem informiranja javnosti o važnosti ranog prepoznavanja simptoma te osiguravanja pravodobne dijagnoze i liječenja za svako dijete.

Simbol raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca, odabrana, jer predstavlja vrijednost i snagu djece oboljele od raka, navodi HZJZ. Simptomi raka kod djece često su nespecifični i mogu nalikovati simptomima drugih, češćih bolesti. Pojava simptoma ne znači nužno da dijete ima rak, ali ako traju ili se pogoršavaju, važno je odvesti dijete na liječnički pregled, ističu.

Dječji rak najčešće nema poznat uzrok te nastaje zbog genetskih promjena u stanicama. Oko 10 posto slučajeva povezano je s nasljednim genetskim čimbenicima. Neke kronične infekcije, poput HIV-a, Epstein–Barr virusa i malarije, mogu povećati rizik. Rak u dječjoj dobi uglavnom ne možemo spriječiti, ali možemo cijepljenjem djece protiv hepatitisa B i HPV-a smanjiti rizik od pojedinih vrsta raka u kasnijoj životnoj dobi. Ključni su rano prepoznavanje, dijagnoza i brzo započinjanje liječenja Budući da se dječji rak uglavnom ne može spriječiti, ključno je njegovo rano prepoznavanje, pravodobno postavljanje točne dijagnoze i brzo započinjanje odgovarajućeg liječenja. Rano otkrivanje bolesti povećava vjerojatnost izlječenja, smanjuje rizik od komplikacija te često omogućuje manje zahtjevno liječenje. Terapija najčešće uključuje kemoterapiju, kirurško liječenje i/ili radioterapiju, uz kontinuirano praćenje i potporu djetetovog rasta, razvoja i prehrane. Zahvaljujući pravodobnoj dijagnozi i dostupnosti suvremenog liječenja, u razvijenim zemljama izliječi se više od 80 posto djece oboljele od raka. U zemljama s nižim prihodima stopa izlječenja manja je od 30 posto, ponajprije zbog kasne ili pogrešne dijagnoze, otežanog pristupa liječenju, prekida terapije i nedostatka lijekova, upozoravaju iz HZJZ-a.