Liječnici teško optužuju Kujundžića i kreću na Markov trg: Bijeli štrajk napunit će čekaonice

Liječnici primarne zdravstvene skrbi iznimno su nezadovoljni prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti te apeliraju na premijera Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Milana Kujundžića da ga ne usvajaju u ovakvom obliku. Svoje nezadovoljstvo će iskazati i na Markovu trgu 27. lipnja, za kada je najavljen prosvjed, a najavljuju i bijeli štrajk, što znači da će sporije pregledavati pacijente. Šokirani su, ističu, izmjenama koje je u nacrt zakona unio ministar zdravstva Milan Kujundžić nakon završene javne rasprave

'Zato imamo ovoliko iseljavanja, a imat ćemo i više ako ništa ne promijenimo, posebno ako prođe ovakav zakon. Postajemo zemlja za odmor, a ne za rad', naglasila je Krolo, uvjerena da je ministar Kujundžić, koji se do sada zalagao za spomenute promjene, popustio pod pritiskom premijera Plenkovića jer se ovako želi dodvoriti županima koji žele zadržati pod svojom kontrolom to tko će moći ići u privatnike.

'Ovako oprema propada, pacijenti se moraju šetati od nemila do nedraga, a medicinske sestre ostaju bez posla, dakle gubimo radna mjesta i kontinuitet zdravstvene zaštite', kazala je Krolo. Naglasila je da ne traže prodaju ordinacija, to podvaljuju protivnici koji vuku sve natrag u domove zdravlja, gdje mladi više ne žele raditi. U domovima zdravlja liječnici sada rade za neto plaću nešto veću od 7000 kuna i u diskriminirajućem su položaju u odnosu na privatnike u ugovornom odnosu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Udruge traže da se poštuju jamstva koja su dobili tijekom javne rasprave - da će liječnici moći sami birati žele li raditi kao privatnici ili zaposlenici domova zdravlja te da se u zakonski tekst vrati mogućnost prijenosa prava na ordinaciju.

Krolo kaže da će se zbog toga na Markovu trgu organizirati prosvjed 27. lipnja, kada će se taj prijedlog zakona naći pred Vladom, već je dogovorena i prosvjedna šetnja u Rijeci 30. lipnja u subotu, a planiraju se akcije i u drugim većim gradovima.

Ako im se ne ispune zahtjevi, Krolo poručuje da će dio liječnika stupiti u takozvani bijeli štrajk. 'Tako su neki već počeli raditi, naručujemo pacijente i strogo radimo po pravilima struke, što znači da nam najmanje treba 15 do 20 minuta da obradimo jednog pacijenta, a ne od tri do pet minuta, koliki nam je sada većini prosjek, i onda vam tako u jedno radno vrijeme izlazi 40 pacijenata. Sada imamo od 80 do 120 pacijenata u prosjeku dnevno', navela je predsjednica KoHOM-a, dodavši da se hitni slučajevi naravno uvijek primaju preko reda, da ne bismo mislili da će netko biti zdravstveno ugrožen. Objašnjava da je ovakav način rada i zaštita pacijenata od liječničke pogreške jer su pretrpani poslom.