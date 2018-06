Bolnice pale na reviziji: Masovno muljaju s javnim nabavama, plaćama...

Dijagnoza hrvatskih bolnica nije dobra, prema nalazu Državnog ureda za reviziju, objavljenim u zadnjim danima svibnja, a revizori su češljajući poslovanje 49 zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, među kojima su i one najveće - klinički bolnički centri - pronašli niz 'bolesti'. Samo deset ih je dobilo bezuvjetno mišljenje, a ostalih 39 dobilo je uvjetno mišljenje zbog niza prigovora revizora

'S obzirom na to da su revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti u području rashoda za zaposlene te rashoda za lijekove i medicinski potrošni materijal, i na visinu navedenih rashoda dijelom mogu utjecati zdravstvene ustanove jer su pravilnom primjenom propisa i jačanjem sustava kontrola moguće uštede', stoji u nalazu revizije.

Osim već znane kronične bolesti u zdravstvu, a to je poslovanje u crvenom , revizori su naišli na niz nepravilnosti, ponajprije u računovodstvenom poslovanju.

U gotovo svim zdravstvenim ustanovama veći broj zaposlenika imao je više od 180 prekovremenih sati godišnje, koliko je dopušteno prema Zakonu o radu. Brojke su frapantne - pojedini zaposlenici ostvarili su godišnje i više od 2800 prekovremenih sati, što je posljedica nedostatnog broja zdravstvenih djelatnika i zabrane zapošljavanja.

Zanimljiva je i činjenica da su pojedine zdravstvene ustanove, iako nisu pozitivno poslovale, isplaćivale stimulativni dio plaće. Razlog je to što su pojedine ustanove na svoj način protumačile kolektivni ugovor. Naime, u slučaju da izvan sredstava HZZO-a i proračuna ostvaruju prihode, mogu zaposlenicima u slučaju pozitivnog financijskog poslovanja povećati plaće. No dio njih to je protumačio tako da se pozitivno financijsko poslovanje odnosi samo na vlastite prihode, a ne ukupne.